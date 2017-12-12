Белоруссия откликнулась на просьбу Путина: эксперт рассказал о позитивном сигнале из Минска

Москва, 12 декабря. Начало поставок нефтепродуктов из Белоруссии в Россию является позитивным сигналом, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Таким образом, Минск откликнулся на просьбу президента РФ Владимира Путина и начал ориентацию продукции НПЗ на российский рынок.

Это событие свидетельствует о том, что в Минске услышали аргументацию российской стороны, считает эксперт. И оно особенно важно в условиях «практически открыто ведущейся против России информационной войны».

По его словам, на сегодняшний день Белоруссия целиком зависит от российской нефти. Около 80% всего экспорта республики в ЕС приходится на продукты переработки российской нефти и реэкспорт углеводородов, пишет REGNUM.

«Белоруссия или союзник, который вместе делит все плюсы и минусы союзного государства, или попутчик, который хочет извлекать только экономические выгоды из союза», — отмечает Баранчик.

Напомним, что в августе этого года президент РФ Владимир Путин призвал Белоруссию переориентировать поставку нефтепродуктов с рынка стран Прибалтики на российский рынок. Российский лидер отметил, что нефть, которую перерабатывают на белорусских заводах, была добыта в РФ.