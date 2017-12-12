Порошенко продлил работу миссии по расследованию катастрофы МН17

Киев, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о продлении до 1 августа следующего года работы миссии по расследованию крушения Boeing-777 в Донецкой области.

О том, что документ завизирован, украинский лидер рассказал в Twitter.

«Подписал закон о продлении до 1 августа 2018 соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17», — написал Порошенко.

Підписав Закон про продовження до 1 серпня 2018 року Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи рейсу #МН17 pic.twitter.com/6MUHiLNHi8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 12, 2017

Отметим, работу миссии по расследованию катастрофы продлевают уже не в первый раз. В 2016 году ее работу продлили до 1 августа 2017 года.

28 июля 2014 года Киев и Амстердам договорились о создании специальной международной миссии защиты расследования, цель ее работы — установление всех обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера в Донбассе. В состав миссии входят эксперты и представители полиции Нидерландов, Австралии и других стран, подданные которых находились в самолете.

Напомним, рейс МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту воздушного судна 298 человек.

В начале октября на телеканале «Звезда» вышло интервью экс-майора ВСУ Юрия Батурина, который рассказал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили Boeing, принадлежал вооруженным силам Украины.

Бывший украинский офицер направил в адрес российских властей обращение, в котором попросил предоставить ему убежище в России. При этом Батурин отметил, что готов раскрыть и другие подробности катастрофы в Донецкой области.