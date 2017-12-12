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Порошенко продлил работу миссии по расследованию катастрофы МН17
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    Порошенко продлил работу миссии по расследованию катастрофы МН17

    16:24  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  12 Декабря 2017
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    Порошенко продлил работу миссии по расследованию катастрофы МН17

    Киев, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о продлении до 1 августа следующего года работы миссии по расследованию крушения Boeing-777 в Донецкой области.

    О том, что документ завизирован, украинский лидер рассказал в Twitter.

    «Подписал закон о продлении до 1 августа 2018 соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17», — написал Порошенко.

    Отметим, работу миссии по расследованию катастрофы продлевают уже не в первый раз. В 2016 году ее работу продлили до 1 августа 2017 года.

    28 июля 2014 года Киев и Амстердам договорились о создании специальной международной миссии защиты расследования, цель ее работы — установление всех обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера в Донбассе. В состав миссии входят эксперты и представители полиции Нидерландов, Австралии и других стран, подданные которых находились в самолете.

    Напомним, рейс МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту воздушного судна 298 человек.

    В начале октября на телеканале «Звезда» вышло интервью экс-майора ВСУ Юрия Батурина, который рассказал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили Boeing, принадлежал вооруженным силам Украины.

    Бывший украинский офицер направил в адрес российских властей обращение, в котором попросил предоставить ему убежище в России. При этом Батурин отметил, что готов раскрыть и другие подробности катастрофы в Донецкой области.

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #порошенко #расследование #mh17 #крушение #боинг
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