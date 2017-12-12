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«Сирия будет единой»: эксперты спрогнозировали последствия вывода российских войск
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    «Сирия будет единой»: эксперты спрогнозировали последствия вывода российских войск

    16:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:22  12 Декабря 2017
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    «Сирия будет единой»: эксперты спрогнозировали последствия вывода российских войск

    Москва, 12 декабря. Российские и зарубежные эксперты оценили последствия решения президента РФ Владимира Путина о выводе группировки войск из Сирии.

    Подавляющее большинство экспертов считает, что России удалось стабилизировать ситуацию в Сирии и укрепить международные позиции РФ. Однако ряд политологов уверен, что Запад все еще сохраняет влияние на Ближнем Востоке.

    Российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранятся, но воинский контингент будет сокращен. Это обеспечит присутствие Москвы в Сирии. Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что России будет достаточно четырех-шести самолетов и столько же вертолетов, чтобы решать «внезапно возникающие задачи».

    Сотрудник Университета Оклахомы Джошуа Ландис заявил, что Сирия будет более стабильной и единой, чем считают западные аналитики. Но во многом ситуация будет зависеть от действий США и Турции.

    «Сирия будет единой»: эксперты спрогнозировали последствия вывода российских войск

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #турция
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