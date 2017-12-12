«Сирия будет единой»: эксперты спрогнозировали последствия вывода российских войск

Москва, 12 декабря. Российские и зарубежные эксперты оценили последствия решения президента РФ Владимира Путина о выводе группировки войск из Сирии.

Подавляющее большинство экспертов считает, что России удалось стабилизировать ситуацию в Сирии и укрепить международные позиции РФ. Однако ряд политологов уверен, что Запад все еще сохраняет влияние на Ближнем Востоке.

Российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранятся, но воинский контингент будет сокращен. Это обеспечит присутствие Москвы в Сирии. Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что России будет достаточно четырех-шести самолетов и столько же вертолетов, чтобы решать «внезапно возникающие задачи».

Сотрудник Университета Оклахомы Джошуа Ландис заявил, что Сирия будет более стабильной и единой, чем считают западные аналитики. Но во многом ситуация будет зависеть от действий США и Турции.