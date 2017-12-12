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Транзит газа из РФ в ЕС через Украину может снизиться вчетверо из-за взрыва на хабе в Австрии
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    Транзит газа из РФ в ЕС через Украину может снизиться вчетверо из-за взрыва на хабе в Австрии

    16:27  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  12 Декабря 2017
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    Транзит газа из РФ в ЕС через Украину может снизиться вчетверо из-за взрыва на хабе в Австрии

    Москва, 12 декабря. Во вторник запланированный объем транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза может быть сокращен в четыре раза из-за взрыва на хабе в Австрии. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Словакии Eustream.

    По его данным, 12 декабря в Словакия может поступить лишь 33,8 миллиона кубометров газа из России. При этом 11 декабря данная цифра составила 139,8 миллиона кубометров газа, пишет РИА Новости.

    О временном сокращении объемов транзита российского газа через Украину по словацкому направлению в связи с аварией в Австрии также сообщал во вторник оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз».

    Напомним, во вторник утром в Баумгартене в Австрии на территории газового хаба OMV произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и 21 были ранены. В настоящее время работа хаба прекращена. Транзит газа из Австрии в Италию, Словению и Венгрию также остановлен. Не происходят поставки газа также из Словакии в Австрию.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #взрыв #австрия #авария #газ #ловакия
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