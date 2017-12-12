Транзит газа из РФ в ЕС через Украину может снизиться вчетверо из-за взрыва на хабе в Австрии

Москва, 12 декабря. Во вторник запланированный объем транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза может быть сокращен в четыре раза из-за взрыва на хабе в Австрии. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Словакии Eustream.

По его данным, 12 декабря в Словакия может поступить лишь 33,8 миллиона кубометров газа из России. При этом 11 декабря данная цифра составила 139,8 миллиона кубометров газа, пишет РИА Новости.

О временном сокращении объемов транзита российского газа через Украину по словацкому направлению в связи с аварией в Австрии также сообщал во вторник оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз».

Напомним, во вторник утром в Баумгартене в Австрии на территории газового хаба OMV произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и 21 были ранены. В настоящее время работа хаба прекращена. Транзит газа из Австрии в Италию, Словению и Венгрию также остановлен. Не происходят поставки газа также из Словакии в Австрию.