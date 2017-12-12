Украина призвала США и Европу остановить «Северный поток – 2»

Киев, 12 декабря. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал американские власти рассмотреть более активные шаги для противодействия строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

Коболев на прошлой неделе провел встречи в Вашингтоне с представителями министерства финансов и конгресса, министерства энергетики, Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

«Мы уверены, что совместными усилиями США и заинтересованные стороны в Европе могут остановить «Северный поток — 2» и защитить общие интересы», — цитирует слова Коболева пресс-служба компании.

По его словам, «Северный поток-2» устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины, а также «подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы».

Коболев выразил мнение, что Россия заинтересована в транзитном маршруте через территорию Украины с целью зарабатывать на продаже газа на европейском рынке.

Украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором, если «Северный поток-2» построят, подчеркнул глава правления «Нафтогаза».

Кроме того, Коболев считает, что при таких условиях Россия сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины.

«США не должны этого допустить», — добавил он, уточнив, что блокирование строительства российского газопровода — в интересах Киева и Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что горное ведомство немецкого города Штральзунд вынесло частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».