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Украина призвала США и Европу остановить «Северный поток – 2»
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    Украина призвала США и Европу остановить «Северный поток – 2»

    16:32  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:33  12 Декабря 2017
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    Украина призвала США блокировать «Северный поток – 2»

    Киев, 12 декабря. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал американские власти рассмотреть более активные шаги для противодействия строительству российского газопровода «Северный поток — 2». 

    Коболев на прошлой неделе провел встречи в Вашингтоне с представителями министерства финансов и конгресса, министерства энергетики, Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

    «Мы уверены, что совместными усилиями США и заинтересованные стороны в Европе могут остановить «Северный поток — 2» и защитить общие интересы», — цитирует слова Коболева пресс-служба компании.

    По его словам, «Северный поток-2» устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины, а также «подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы».

    Коболев выразил мнение, что Россия заинтересована в транзитном маршруте через территорию Украины с целью зарабатывать на продаже газа на европейском рынке.

    Украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором, если «Северный поток-2» построят, подчеркнул глава правления «Нафтогаза».

    Кроме того, Коболев считает, что при таких условиях Россия сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины.

    «США не должны этого допустить»,  — добавил он, уточнив, что блокирование строительства российского газопровода — в интересах Киева и Вашингтона. 

    Украина призвала США блокировать «Северный поток – 2»

    Напомним, ранее сообщалось, что горное ведомство немецкого города Штральзунд вынесло частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #северный поток-2 #нафтогаз
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