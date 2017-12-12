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Украинские власти обвинили Поклонскую в военном преступлении
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    Украинские власти обвинили Поклонскую в военном преступлении

    15:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  12 Декабря 2017
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    Украинские власти обвинили Поклонскую в военном преступлении

    Киев, 12 декабря. Действия депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской во время ее работы в качестве прокурора Республики Крым на Украине предложили расценивать как военное преступление.

    С такой инициативой выступил во вторник глава прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма с Россией, Гюндус Мамедов. Военным преступлением Мамедов назвал запрет на полуострове деятельности «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещенная в России организация) в апреле 2016 года.

    «В скором времени мы дадим оценку ее действиям по этому факту. Поскольку мы считаем: ее действия надо квалифицировать… как военное преступление», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

    Мамедов заявил, что такие действия Поклонской, с его точки зрения, нарушают права человека, якобы препятствуя самоопределению коренного населения полуострова.

    Украинские власти обвинили Поклонскую в военном преступлении

    Ранее в 2016 году Гонпрокуратура Украины уже возбудила против Поклонской уголовное дело, обвиняя ее в госизмене. Позже на нее завели второе уголовное дело в связи с запретом меджлиса (запрещенная в России организация).

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Киев не принимает результатов народного волеизъявления.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #поклонская #крым #мамедов
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