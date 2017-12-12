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Сирийская делегация отказалась комментировать встречу с де Мистурой в Женеве
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    Сирийская делегация отказалась комментировать встречу с де Мистурой в Женеве

    16:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:58  12 Декабря 2017
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    Сирийская делегация отказалась комментировать встречу с де Мистурой в Женеве

    Женева, 12 декабря. Делегация Сирийской Арабской Республики (САР) покинула встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой без каких-либо заявлений, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    На кадрах эксклюзивного видео ФАН видно, как к зданию ООН, в котором проходили консультации, подъезжают несколько автомобилей — минивэн и Audi представительского класса. Помощники де-Мистуры встречают сирийскую делегацию во главе с постоянным представителем Сирии при ООН Башаром аль-Джафари, и заходят в здание. Спустя несколько часов делегация покинула штаб-квартиру ООН в Женеве, не сделав никаких заявлений для прессы.

    Делегация сирийского правительства вернулась в Женеву после консультаций в Дамаске. Ожидается, что аль-Джафари с командой дипломатов задержатся в Швейцарии до 14 декабря. По имеющейся информации, после трех часов переговоров Башар аль-Джафари вместе с дипломатами покинули здание. глава делегации Сирии не стал отвечать на вопросы журналистов, собравшихся у офиса де Мистуры, относительно итогов консультаций.

    Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал еще 28 ноября. Как ожидается, он закончится к вечеру 14 декабря. 

    Ранее аль-Джафари дал ясно понять, что переговоры с оппозицией невозможны до тех пор, пока представители оппозиции не откажутся от идеи немедленной отставки действующего президента САР Башара Асада. Данное требование содержится в Эр-Риядском коммюнике оппозиции.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #оппозиция #оон #асад #де мистура #женева #аль-джафари #межсирийские переговоры #сиримя
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