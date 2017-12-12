Иран: жертвы землетрясения страдают от зимних холодов

Тегеран, 12 декабря. Зимние холода ухудшили условия жизни жертв мощного землетрясения в Иранском Курдистане.

Курдское агентство Rudaw сообщило, что в населенных пунктах Керманшах и Сарпол Захаб сложилась критическая ситуация. После крупного землетрясения, мощность которого составила 7,3 балла, практически все дома оказались разрушены. Жители ютятся в палатках около развалин.

Сейчас температура в этой горной местности значительно понизилась, идет снег. Местным жителям не хватает теплой одежды и одеял. Ранее сообщалось, что в результате землетрясения 12 ноября погибло не менее 579 человек. Гуманитарный кризис отразился на показателе смертности в регионе.

Сегодня стало известно, что сейсмологи Ирана зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой в 6,2 балла.