Сирия: специальный корреспондент ФАН побывал на северных окраинах разрушенной коалицией Ракки

Сирийский город Ракка, административный центр одноименной провинции, был «освобождён» силами коалиции во главе с США в середине октября от боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда). В результате тяжелых боёв город очень сильно пострадал.

Дело в том, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) продвигались медленно, буксуя перед укрепленными позициями террористов. Потому их активно поддерживали силы коалиции артиллерийскими и авиационными ударами, не особенно стараясь попадать точно, и предпочитая работать по площадям.

Разрушения в результате атак колоссальны – многие здания стали грудами битых кирпичей и строительного мусора. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) проехался по разрушенному городу, и запечатлел северные районы Ракки.

Камера выхватывает посеченный осколками колос на «Ласточкиной площади». Стелла в форме колоска неслучайна – на северных окраинах города расположены зерноперерабатывающие и хлебопекарные предприятия. Поворот руля, и машина сворачивает на бульвар аль-Мазани.

Груда развалин и арка – всё, что осталось от довольно крупного здания, бывшего административного строения. Оно было разрушено в результате авиаударов коалиции. Официальная версия – там располагался штаб боевиков ИГИЛ1. Доказательств тому, впрочем, нет. Видимо, в конкретном отдельно взятом случае ИГИЛовцы вместо хорошо укрепленного подвала или неприметного строения выбрали для штаба высокое здание, одиноко стоящее между парковкой и районом одноэтажной застройки.

1 Организация запрещена на территории РФ.