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ДНР призвала ОБСЕ повлиять на Киев для прекращения обстрелов Докучаевска
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    ДНР призвала ОБСЕ повлиять на Киев для прекращения обстрелов Докучаевска

    16:45  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:45  12 Декабря 2017
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    ДНР призвала ОБСЕ повлиять на Киев для прекращения обстрелов Докучаевска

    Донецк, 12 декабря. Власти Донецкой народной республики обратились к международным наблюдателям миссии ОБСЕ с просьбой приложить усилия для прекращения ежедневных обстрелов Докучаевска со стороны украинских силовиков. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР.

    «Мы обращаем внимание международных наблюдателей и представителей СММ ОБСЕ на Украине, что обстрелы населенного пункта Докучаевск происходят ежедневно и только активное вмешательство ваших представителей международных организаций позволят предотвратить подобное кровопролитие в будущем», — заявил представитель ведомства в комментарии РИА Новости.

    Минувшим утром подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Докучаевска. В результате обстрела ранение получил мирный житель ДНР.

    Ранее заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят наступательную операцию на Донецк. По его словам, перед началом наступления ВСУ планируют захватить населенные пункты Викторовка и Старомарьевка на линии разграничения в районе Мариуполя, передает «Утро.ру».

    Автор: Алексей Громов
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