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В Иране зафиксировано землетрясение мощностью более 6 баллов
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    В Иране зафиксировано землетрясение мощностью более 6 баллов

    15:42  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  12 Декабря 2017
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    В Иране зафиксировано землетрясение мощностью более 6 баллов

    Тегеран, 12 декабря. Иранский сейсмологический центр заявил о крупном землетрясении магнитудой в 6,2 балла.

    Подземный толчок был зафиксирован в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщают сейсмологи. Значительную часть этой территории представляет пустынная местность.

    Иранское агентство «ФАРС» сообщило, что очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. На настоящий момент данных о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти направили в район Керман спасательные бригады для оказания помощи местному населению и оценки возможного ущерба.

    В Иране зафиксировано землетрясение мощностью более 6 баллов

    Автор: Алексей Громов
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    #иран #землетрясения #толчок #керман
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