В Иране зафиксировано землетрясение мощностью более 6 баллов

Тегеран, 12 декабря. Иранский сейсмологический центр заявил о крупном землетрясении магнитудой в 6,2 балла.

Подземный толчок был зафиксирован в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщают сейсмологи. Значительную часть этой территории представляет пустынная местность.

Иранское агентство «ФАРС» сообщило, что очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. На настоящий момент данных о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти направили в район Керман спасательные бригады для оказания помощи местному населению и оценки возможного ущерба.