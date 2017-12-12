Сирия сегодня: Россия будет поддерживать легитимную власть в САР, самолеты Ту-22М3 вернулись в Калужскую область

Сирия, 12 декабря. Российская Федерация и дальше продолжит поддерживать легитимную власть в САР. Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 вернулись в пункт постоянного базирования в Калужской области. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Москва поддержит Дамаск

Российская Федерация присутствует на Ближнем Востоке достаточно давно и поэтому говорить о заполнении ею какого-то оставленного США вакуума нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что политика России будет и дальше направлена «на восстановление и спасение Сирийской арабской республики», на поддержку легитимной власти и на поиски политического урегулирования в стране.

«Здесь речь не о попытках заполнить вакуум, вакуума не бывает. Россия давно присутствует в регионе и преследует свои прагматические интересы и ориентируется на взаимовыгодное и взаимодовверительное сотрудничество», — заключил Песков.

Вернулись домой

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, которые ранее наносили удары по террористам ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация — прим. ред.) в САР, вернулись в пункт постоянного базирования в Калужской области. Об этом сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На аэродроме летчиков встречали командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, а также представители движения «Юнармия», ветеранских организаций, сослуживцы и родственники офицеров.

Командующий поздравил личный состав с возвращением и успешным выполнением боевых задач.

«Победа была достигнута благодаря грамотному обслуживанию и эффективному боевому применению авиационной техники, а также соблюдению безопасности полетов», — отметил Кобылаш.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки из Сирии.

Ирак рвется в Астану

Власти Ирака рассчитывают получить от российской стороны приглашение на переговоры по Сирии в Астане. По мнению Багдада, помощь Ирака будет хорошим поводом для запуска политического процесса в САР. Об этом сообщил посол Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

«Мы считаем, что Ирак должен присутствовать на переговорах, которые будут проходить в Астане в будущем, потому что наше мнение очень важно для того, чтобы установился мир на территории Сирии и Ирака», — подчеркнул дипломат.

Кроме того он добавил, что хотел бы обратиться к руководству России, чтобы Москва подготовила приглашение для Ирака присутствовать на астанинском процессе.

1 Организация запрещена на территории РФ.