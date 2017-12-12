Ханука: когда, где и как празднуют, чем угощают и что дарят

В среду, 13 декабря, начинается еврейский праздник свечей, который длится восемь дней. Об истории и традициях этого праздника — в материале Федерального агентства новостей.

Чудо Хануки

Ханука переводится с иврита как «освящение, обновление» и празднуется восемь дней, начиная с 25 числа третьего месяца еврейского года — кислева.

Праздник установлен во втором веке до нашей эры в память об освящении и очищении Иерусалимского храма от язычников после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Малочисленная повстанческая армия под предводительством семьи Маккавеев в течение трех лет освобождала Иерусалим от греческих захватчиков, доказывая, что сила духа и высокие цели порой имеют решающее значение. 25 кислева Маккавеи освободили главную святыню — Храм, очистили его от скверны, обновили утварь и возобновили зажигание меноры.

По преданию, сделать это было не так просто, потому что не было ритуального чистого масла, а того, что нашлось, должно было хватить лишь на один день горения меноры. Но произошло чудо, и менора горела восемь дней — именно столько, сколько потребовалось на приготовление нового ритуального масла. Именно поэтому Ханука или, как ее еще называют, праздник свечей, отмечается восемь дней.

Традиции Хануки

В память о возобновлении зажигания меноры в Хануку каждый вечер евреи в своих домах зажигают свечи в специальном подсвечнике — ханукии. Одну свечу зажигают в первый день, две — во второй, три — в третий и так далее до восьми. Еще одна свеча, называемая шамаш, используется для зажигания остальных свечей и зажигается все восемь дней перед основными свечами. Согласно еврейской мудрости, «немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму». Общее число свечей, используемых во время Хануки, — 44.

Поскольку празднование Хануки установлено мудрецами, запрета работать во время нее нет, однако детям в Израиле устраивают каникулы в школе.

Есть такое понятие, как ханукальные деньги, поскольку детям в Хануку принято дарить не только игрушки, но и деньги. А еще существует ханукальный волчок или дрейдл. Это четырехгранный волчок, с которым играют дети во время Хануки. На его гранях написаны буквы «Нун», «Гимел», «Хэй» и «Пэй», то есть первые буквы фразы «Чудо великое было здесь» (если играют в Израиле) или «Чудо великое было там» (если играют в диаспоре). В зависимости от того, какая буква выпадет, играющие совершают определенное действие с «банком». Играют, как правило, на мелкие монеты, яблоки или орехи.

Угощения на Хануку

Традиционными угощениями на Хануку являются картофельные оладьи (латкес) и сладкие пончики с вареньем или повидлом (суфганийот), которые обжаривают в растительном масле — в память о чистом ритуальном масле, которого хватило на восемь дней горения меноры в очищенном после язычников Иерусалимском храме.

Рецепт фирменных пончиков бывшей ленинградки Мирьям Авиталь Малкин, опубликованный на сайте Большой хоральной синагоги Петербурга.

Ингредиенты: 1 стакан воды, 4 стакана муки, 2 яйца, 1 ст. л. сухих дрожжей, 0,5 стакана сахара, немного соли, 3 ст. л подсолнечного масла, сливки или варенье.

Растворить сухие дрожжи в половине количества молока с разведенной в нем столовой ложкой сахара. Оставить на 15 минут, пока не появится «шапочка». Замешать дрожжи с мукой, сахаром, солью, добавить молоко и яйца, перемешать. Налить потихоньку масло в тесто. Замешивать долго, пока не надоест!

Положить тесто в большую миску, завернуть в одеяла, чтобы оно лучше подошло. Через час-полтора раскатать тесто толщиной не меньше сантиметра. Вырезать стаканом кружочки, оставить подойти еще на полчаса. В это время подогреть масло.

Жарятся пончики очень быстро с двух сторон на маленьком огне. Казан должен быть большой и широкий. Остудить, сделать небольшие разрезы посередине каждого пончика и начинить одной чайной ложкой взбитых сливок или варенья.

Также ханукальный стол украшают молочные продукты, прежде всего — сыр, а в качестве соуса чаще всего используется сметана.

Ханука в Петербурге

Иудеи Северной столицы начнут празднование Хануки во вторник, 12 декабря, в 19.15. В Синагоге на Лермонтовском проспекте они соберутся, чтобы зажечь первую ханукальную свечу на шестиметровом светильнике. А после этого начнется фейерверк.

В четверг, 14 декабря, евреи Петербурга и Ленобласти соберутся во Всеволожске. В 16 часов в центре «Южный» пройдет традиционный слет, на котором представители разных религий и культур смогут пообщаться друг с другом и стать немного ближе.

А 17 декабря в Большой Хоральной Синагоге Петербурга пройдет праздничный концерт с участием Ефима Шифрина и московской группы Mostov Band, которая исполнит традиционные еврейские песни.