РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта

Москва, 12 декабря. С 1 марта 2018 года высокоскоростной поезд «Сапсан» будет запущен по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Время в пути между городами составит восемь часов.

Поезд № 771 будет доставлять пассажиров из Петербурга в Нижний Новгород за семь часов 59 минут с остановкой на Курском вокзале в Москве. Поезд № 757 за восемь часов 11 минут будет доезжать до Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода, пишет ТАСС.

Приобрести билеты на новый маршрут можно будет не раньше, чем за 90 суток до отправления.

Напомним, в сентябре РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе скоростного поезда «Сапсан» почти в два раза.