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Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
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    РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта

    15:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  12 Декабря 2017
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    РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта

    Москва, 12 декабря. С 1 марта 2018 года высокоскоростной поезд «Сапсан» будет запущен по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Время в пути между городами составит восемь часов.

    Поезд № 771 будет доставлять пассажиров из Петербурга в Нижний Новгород за семь часов 59 минут с остановкой на Курском вокзале в Москве. Поезд № 757 за восемь часов 11 минут будет доезжать до Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода, пишет ТАСС.

    Приобрести билеты на новый маршрут можно будет не раньше, чем за 90 суток до отправления.

    Напомним, в сентябре РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе скоростного поезда «Сапсан» почти в два раза.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #нижний новгород #сапсан #ржд
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