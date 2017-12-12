Басманный суд арестовал объявленного в розыск владельца «ВИМ-Авиа»

Москва, 12 декабря. Басманный суд России принял решение заочно арестовать владельца авиакомпании «ВИМ -Авиа» Рашида Мурсекаева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Адвокаты Мурсекаева уже заявили, что обжалуют данное решение. Ожидается, что в скором времени будет рассмотрено ходатайство об аресте бывшего гендиректора компании Алевтины Калашниковой, передает ТАСС.

По версии следствия, топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» в 2015-2017 годах приобрели у связанной с Мурсекаевым компании топливо по завышенной цене. Они также подозреваются в том, что скрывали убытки предприятия в отчетности, привлекая все новые средства. Согласно предварительным данным, Мурсекаев покинул Россию вскоре после возбуждения уголовного дела, в связи с чем бизнесмена объявили в международный розыск.