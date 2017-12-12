ЕС отказался спонсировать Прибалтику и подтолкнул к миру с Россией — политолог 

Брюссель, 12 декабря. Евросоюз отказал Литве, Латвии и Эстонии в финансовой поддержке на абсолютно все предложенные балтийскими государствами долгосрочные проекты, на которые страны надеялись получить средства.

По словам шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, такой шаг говорит о том, что власти указанных стран в ближайшее время будут искать пути для восстановления отношений с РФ.

Эксперт считает, что российская сторона должна вести с балтийскими странами «взвешенную и жесткую политику». Аналитик уверен в таком развитии событий, поскольку взаимоотношения Евросоюза и Балтии в последнее время складываются не очень хорошо.

Для начала ЕС отказал Литве в праве закрепить за возведенным терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде статус регионального.

«Это говорит о том, что Брюссель не дал своего разрешения Прибалтике на полный отказ от российского газа в пользу сжиженного газа США и скандинавских стран», — отметил он.

Кроме того, Брюссель де-факто заблокировал завершение строительства железной дороги Rail Baltica, но при этом европейские чиновники заявили, что, может быть, подумают и о финансировании данного проекта. Впрочем, если у ЕС появятся на это деньги, добавил Баранчик.

Получается, что Европа самостоятельно (без участия Вашингтона — Прим.ред.) разобралась с проектами Прибалтики, цель которых заключалась в «свободе от российской энергетической и транспортной инфраструктуры», говорит политолог.

Поэтому, уверен эксперт, власти балтийских стран будут вынуждены «искать шаги для заключения мира с Россией» под сопровождение воспоминаний «о славном советском прошлом».