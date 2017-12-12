Сирия: САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» в провинции Дамаск

Дамаск, 12 декабря. Сирийская армия атаковала боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-западе провинции Дамаск в районе Бейт-Джинн.

По данным сирийского издания «САНА» правительственные войска Сирии нанесли существенный урон боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) около населенных пунктов Бейт-Джинн и Мугар Аль-Мир. Армейцы совместно с отрядами народного ополчения Сирии уничтожили последние скопления боевиков на северо-западе высоты Бардия в районе Таль Аль-Мактуль Аш-Шарки.

Отмечается, что в ходе военной операции Сирийской арабской армии уничтожено порядка 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.