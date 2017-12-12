Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Новости Сирии
Сирия: САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» в провинции Дамаск
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» в провинции Дамаск

    15:34  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  12 Декабря 2017
    30

    Сирия: САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» в провинции Дамаск

    Дамаск, 12 декабря. Сирийская армия атаковала боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-западе провинции Дамаск в районе Бейт-Джинн.

    По данным сирийского издания «САНА» правительственные войска Сирии нанесли существенный урон боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) около населенных пунктов Бейт-Джинн и Мугар Аль-Мир. Армейцы совместно с отрядами народного ополчения Сирии уничтожили последние скопления боевиков на северо-западе высоты Бардия в районе Таль Аль-Мактуль Аш-Шарки.

    Отмечается, что в ходе военной операции Сирийской арабской армии уничтожено порядка 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    Сирия: САА нанесла серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» в провинции Дамаск

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть