ДНР отрицает захват украинскими силовиками еще одного населенного пункта в Донбассе

Донецк, 12 декабря. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление ВСУ о взятии под контроль очередного населенного пункта в нейтральной зоне в районе города Докучаевск.

Как сообщил представитель оперативного командования ДНР, информация, появившаяся в украинских СМИ, о захвате населенного пункта Викторовка в районе Докучаевска, расположенного к югу от Донецка, не соответствует действительности.

В ДНР эти заявления назвали «попыткой пиара» командира первого батальона 28-й бригады Крупко, «пытающегося списать такими «потемкинскими» деревнями недостачу оружия и боеприпасов».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 21 ноября вошли в поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в нейтральной зоне близ Горловки. По словам представителя ДНР, ВСУ действовали так же, как при оккупации делали фашисты.