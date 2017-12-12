Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Новороссия
ДНР отрицает захват украинскими силовиками еще одного населенного пункта в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР отрицает захват украинскими силовиками еще одного населенного пункта в Донбассе

    15:28  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  12 Декабря 2017
    44

    ДНР отрицает захват украинскими силовиками еще одного населенного пункта в Донбассе

    Донецк, 12 декабря. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергает заявление ВСУ о взятии под контроль очередного населенного пункта в нейтральной зоне в районе города Докучаевск.

    Как сообщил представитель оперативного командования ДНР, информация, появившаяся в украинских СМИ, о захвате населенного пункта Викторовка в районе Докучаевска, расположенного к югу от Донецка, не соответствует действительности.

    В ДНР эти заявления назвали «попыткой пиара» командира первого батальона 28-й бригады Крупко, «пытающегося списать такими «потемкинскими» деревнями недостачу оружия и боеприпасов».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 21 ноября вошли в поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в нейтральной зоне близ Горловки. По словам представителя ДНР, ВСУ действовали так же, как при оккупации делали фашисты.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #украина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть