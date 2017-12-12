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Польша построит тиры на 620 млн евро для борьбы со «страхом перед Россией»
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    Польша построит тиры на 620 млн евро для борьбы со «страхом перед Россией»

    16:18  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:18  12 Декабря 2017
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    Стрельбище в каждый округ: Польша потратит 620 млн евро на лечение от страха перед Россией

    Варшава, 12 декабря. Польские власти намерены потратить 620 млн евро на «излечение» населения от страхов перед Россией и мигрантами. Сделать это планируется с помощью тиров и стрельбищ, которые по задумке правительства нужно создать в каждом административном районе страны.

    Об идее лечить поляков от смутных страхов стрельбищами сообщила немецкая газета Die Welt. При этом издание отмечает, что уровень преступности в стране низкий, поэтому все опасения властей связаны именно с так называемыми внешними угрозами.

    О боязни экспансивной политики России ранее писала польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь при этом на данные соцопроса, проведенного по ее заказу Институтом рыночных и социологических исследований. Согласно этим данным, «агрессивную политику большого восточного соседа» участники исследования сочли главной  угрозой для Польши. Такого мнения придерживаются 40% опрошенных. На втором месте оказался страх перед «исламским терроризмом» (20% респондентов). А еще 11% признались, что опасаются политики Германии.

    Отметим, что страхи поляков перед «российской угрозой» не устают подогревать и сами власти. Так, о коварных планах Москвы не устает заявлять министр обороны Польши Антони Мачаревич. При этом сами поляки признаются, что уже порядком устали, от искусственно навязываемой им истерии. А европарламентарий Януш Корвина-Микке считает, что Мачаревичем движет «звериная ненависть к России».

    К этому страху недавно добавились тревоги из-за мигрантов, которые также подогреваются властями. Так, 7 декабря министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не согласится на переселение мигрантов на свою территорию, несмотря на судебный иск Еврокомиссии.

    С таким заявлением он выступил в эфире Польского телевидения. Блащак рассказал, что в ряде европейских стран есть закрытые мусульманские поселения, «где люди боятся выйти из домов, как только стемнеет». «Пока я министр, я не допущу, чтобы такое же происходило в Польше», — заявил он.

    О том, что «люди, не чувствуют себя в безопасности, как раньше», Die Welt рассказал и польский инструктор по стрельбе, комментируя идею властей о стрельбищах.

    По его словам, недавно в одном из польских городов проводился открытый турнир, и в соревнованиях приняли участие свыше 80 человек, так что организаторы были удивлены столь высоким числом желающих.

    По данным немецкой газеты, на сегодняшних день в 380 округах Польши располагается 170 частных стрельбищ. 
     

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #стрельба #тиры
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