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Генпрокуратура РФ направит во Францию запрос по делу Керимова
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    Генпрокуратура РФ направит во Францию запрос по делу Керимова

    15:49  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  12 Декабря 2017
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    Генпрокуратура РФ направит во Францию запрос по делу Керимова

    Лион (Франция), 12 декабря. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что Россия вправе затребовать материалы дела, связанного с российским сенатором Сулейманом Керимовым. По его словам, запрос уже подготовлен и будет передан французской стороне в ближайшие дни.

    Так, комментируя ситуацию с сенатором в ходе посещения штаб-квартиры Интерпола в Лионе генпрокурор сказал, что существует международный механизм: если россиянин совершает преступление на территории другого государства, то российская сторона вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека уже в своей стране, в соответствии с законодательством РФ, передает РИА Новости.

    Напомним, сотрудники полиции задержали Керимова в воздушной гавани Ниццы. Российскому сенатору предъявили ему обвинения «в отмывании денежных средств с уклонением от уплаты налогов».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #керимов
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