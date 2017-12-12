Кемеровские врачи освоили новый метод лечения онкологических больных
Кемерово, 12 декабря. Врачи Кемеровской области освоили новый метод лечения людей, у которых онкологическое заболевание — эмболизацию.
Сосудистые хирурги Кемеровской областной клинической больницы стали первыми врачами в регионе, которые освоили эмболизацию в гинекологии. Суть метода заключается в том, что делается прокол бедренной артерии и с помощью катетера вводят сферы, диаметр которых меньше одного миллиметра. В результате чего частицы блокируют просвет сосудов, и тем самым прекращается кровоток внутри опухоли.
«Опыт у нас успешный, положительный. Позитивно настроены и мы в плане того, что можно этим женщинам помогать, продлевать их жизнь», — цитирует «Газета Кемерова» заведующего отделением сосудистой хирургии областной клинической больницы Виктора Луценко.