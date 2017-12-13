Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Корова переломала кости пенсионеру в Оренбуржье
Россия
Пресс-конференция Путина 14 декабря: где и во сколько смотреть, как задать вопрос президенту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пресс-конференция Путина 14 декабря: где и во сколько смотреть, как задать вопрос президенту

    9:00  13 Декабря 2017
    109

    Пресс-конференция Путина 14 декабря: где и во сколько смотреть, как задать вопрос президенту

    В конце года президент России Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет под знаком двух важнейших событий: вывода российских войск из Сирии и заявления президента, что он принял решение участвовать в выборах-2018.

    Когда состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

    Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря 2017 года. Начало в 12.00 мск.

    Где смотреть пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире

    Как сообщили в администрации президента РФ, прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина покажут Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». Также мероприятие будет транслироваться радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

    Онлайн-трансляция будет также доступна в Интернете — на сайтах вышеуказанных телеканалов и радиостанций.

    «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайт ОТР представят версию пресс-конференции президента с сурдопереводом.

    Все ведущие российские СМИ и некоторые зарубежные издания будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в том числе через свои Twitter-аккаунты. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна, в том числе, читателям Федерального агентства новостей (ФАН).

    Где смотреть пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире

    Как задать вопрос Владимиру Путину

    Возможность принять участие в большой пресс-конференции Владимира Путина и задать ему вопрос, как правило, получают заранее обратившиеся за аккредитацией представители российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также аккредитованные при МИД РФ журналисты зарубежных изданий. Традиционно большинство участников мероприятия — это журналисты региональных российских изданий.

    Аккредитация журналистов на пресс-конференцию Владимира Путина проводится через сайт kremlin.ru. Как сообщили в департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента РФ, аккредитация журналистов на ближайшую пресс-конференцию Владимира Путина уже завершена. Список тех, кто будет присутствовать на мероприятии, представлен на официальном сайте Кремля.

    Задать вопрос Владимиру Путину получат шанс более 1,5 тысяч журналистов

    Сколько журналистов сможет посетить пресс-конференцию Владимира Путина

    В 2017 году количество журналистов, аккредитованных на мероприятие, уже превысило 1,5 тысячи человек (всего 1640), что перекрывает прошлогодний рекорд, когда приглашение на пресс-конференцию президента получили 1437 сотрудников СМИ. В прошлом году обратиться к президенту смогли 48 журналистов, а всего Владимир Путин ответил на 67 вопросов.

    Когда состоялась первая большая пресс-конференция Путина

    Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 18 июля в 2001 года. На мероприятии присутствовали 400 журналистов, прозвучало 22 вопроса. Позже мероприятие стали, как правило, проводить в конце года.

    Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 18 июля в 2001 года

    Сколько продлится пресс-конференция Владимира Путина

    Пресс-конференция президента РФ в среднем занимает от 3,5 до 4,5 часов. Так, в прошлом году мероприятие длилось 3 часа 50 минут.

    Самой длинной оказалась пресс-конференция, которая состоялась 14 февраля 2008 года. Тогда президент за 4 часа 40 минут ответил на 106 вопросов. А 20 декабря 2012 года мероприятие продлилось немногим меньше — 4 часа 33 минуты.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сми #пресс-конференция путина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть