Пресс-конференция Путина 14 декабря: где и во сколько смотреть, как задать вопрос президенту

В конце года президент России Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет под знаком двух важнейших событий: вывода российских войск из Сирии и заявления президента, что он принял решение участвовать в выборах-2018.

Когда состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря 2017 года. Начало в 12.00 мск.

Где смотреть пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире

Как сообщили в администрации президента РФ, прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина покажут Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». Также мероприятие будет транслироваться радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Онлайн-трансляция будет также доступна в Интернете — на сайтах вышеуказанных телеканалов и радиостанций.

«Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайт ОТР представят версию пресс-конференции президента с сурдопереводом.

Все ведущие российские СМИ и некоторые зарубежные издания будут вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, в том числе через свои Twitter-аккаунты. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна, в том числе, читателям Федерального агентства новостей (ФАН).

Как задать вопрос Владимиру Путину

Возможность принять участие в большой пресс-конференции Владимира Путина и задать ему вопрос, как правило, получают заранее обратившиеся за аккредитацией представители российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также аккредитованные при МИД РФ журналисты зарубежных изданий. Традиционно большинство участников мероприятия — это журналисты региональных российских изданий.

Аккредитация журналистов на пресс-конференцию Владимира Путина проводится через сайт kremlin.ru. Как сообщили в департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента РФ, аккредитация журналистов на ближайшую пресс-конференцию Владимира Путина уже завершена. Список тех, кто будет присутствовать на мероприятии, представлен на официальном сайте Кремля.

Сколько журналистов сможет посетить пресс-конференцию Владимира Путина

В 2017 году количество журналистов, аккредитованных на мероприятие, уже превысило 1,5 тысячи человек (всего 1640), что перекрывает прошлогодний рекорд, когда приглашение на пресс-конференцию президента получили 1437 сотрудников СМИ. В прошлом году обратиться к президенту смогли 48 журналистов, а всего Владимир Путин ответил на 67 вопросов.

Когда состоялась первая большая пресс-конференция Путина

Первая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 18 июля в 2001 года. На мероприятии присутствовали 400 журналистов, прозвучало 22 вопроса. Позже мероприятие стали, как правило, проводить в конце года.

Сколько продлится пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция президента РФ в среднем занимает от 3,5 до 4,5 часов. Так, в прошлом году мероприятие длилось 3 часа 50 минут.

Самой длинной оказалась пресс-конференция, которая состоялась 14 февраля 2008 года. Тогда президент за 4 часа 40 минут ответил на 106 вопросов. А 20 декабря 2012 года мероприятие продлилось немногим меньше — 4 часа 33 минуты.