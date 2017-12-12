Зрители пристыдили ведущих после передачи с Собчак на Первом канале

Москва, 12 декабря. Зрители Первого канала оказались крайне возмущены поведением ведущих программы «Время покажет» после того как студию передачи посетила телеведущая и вероятный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Интернет-пользователи, смотревшие эфир, пристыдили ведущих Артема Шейнина и Анатолия Кузичева, которые перебивать свою гостью и пытались поставить ее в неловкое положение, передает «Ридус».

«Ксения молодец, смогла выдержать провокации со стороны ведущих. А ведущие как раз «сняли маски» и мы увидели их истинные лица на Первом», — отметил один из комментаторов. «Честно, я к вам относился всегда не очень, но вчера я вас зауважал. Видно было, как ведущие пытались сделать из вас шута, но сами оказались в этой роли», — отмечает другой.

Напомним, что ранее Собчак приняла участие в программе «Время покажет», в ходе которой обсудила социальную, экономическую и политическую жизнь в стране. Во время беседы с гостьей Артем Шейнин разыграл настоящее представление. Он надел клоунскую маску и встал перед Собчак на колени, умоляя ее назвать имена российских чиновников, которых она, будучи президентом, назначит на посты министров.