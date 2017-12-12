Полиция Бангладеш задержала жену террориста, устроившего взрыв в Нью-Йорке

Дакка, 12 декабря. Правоохранительные органы Бангладеш определили и задержали жену устроившего взрыв на Манхэттене в Нью-Йорке террориста Акайеда Уллы. В настоящее время женщину допрашивают в полиции.

Двое высокопоставленных сотрудников полиции рассказали об этом Reuters на условиях анонимности, однако отказались обсуждать детали допроса и полученную от жены террориста информацию. Они упомянули о том, что у женщины есть шестимесячный ребенок от Уллы.

Напомним, 27-летний Акайед Улла подорвал себя ранним утром неподалеку от станции метро на Таймс-сквер. Помимо него, легкие травмы в результате взрыва закрепленной на его теле бомбы получили еще три человека, никто, кроме террориста, серьезно не пострадал.

Полицейские допросили Уллу, который заявил, что хотел «отомстить США за бомбардировки сил террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России). Он заявил, что примером для него были действия террористов, которые устраивали атаки на рождественские рынки в различных европейских странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.