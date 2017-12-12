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Полиция Бангладеш задержала жену террориста, устроившего взрыв в Нью-Йорке
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    Полиция Бангладеш задержала жену террориста, устроившего взрыв в Нью-Йорке

    15:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  12 Декабря 2017
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    Полиция Бангладеш задержала жену террориста, устроившего взрыв в Нью-Йорке

    Дакка, 12 декабря. Правоохранительные органы Бангладеш определили и задержали жену устроившего взрыв на Манхэттене в Нью-Йорке террориста Акайеда Уллы. В настоящее время женщину допрашивают в полиции.

    Двое высокопоставленных сотрудников полиции рассказали об этом Reuters на условиях анонимности, однако отказались обсуждать детали допроса и полученную от жены террориста информацию. Они упомянули о том, что у женщины есть шестимесячный ребенок от Уллы.

    Напомним, 27-летний Акайед Улла подорвал себя ранним утром неподалеку от станции метро на Таймс-сквер. Помимо него, легкие травмы в результате взрыва закрепленной на его теле бомбы получили еще три человека, никто, кроме террориста, серьезно не пострадал.

    Полиция Бангладеш задержала жену террориста, устроившего взрыв в Нью-Йорке

    Полицейские допросили Уллу, который заявил, что хотел «отомстить США за бомбардировки сил террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России). Он заявил, что примером для него были действия террористов, которые устраивали атаки на рождественские рынки в различных европейских странах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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