Сирия, 12 декабря. САА продвинулась на юго-востоке провинции Идлиб. «Спящие ячейки» ИГ1 активизировались в Ираке. Террористы ИГ предприняли попытку контратаки в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наступать в районе Западной Гуты Дамаска; нанесли урон «Ан-Нусре»*** в северной части Хомса; потеряли группу бойцов «Хезболлы», подорвавшихся на мине ИГ в предместьях Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: провело контратаку позиций САА на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре; активизировало вылазки в иракских провинциях Салах Эд-Дин и Дияла.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет об уничтожении военной техники САА на юго-западе Дамаска и в северной части Хамы; предприняла попытку наступления к северу от Хомса; утратила город Захра и лишилась более 50 бойцов в столкновениях с САА на юго-востоке Идлиба.

Провинция Дамаск

Связанный с вооруженной оппозицией новостной портал Syrian Revolution News Network сообщает о том, что боевикам «Джебхат Ан-Нусры»1, дислоцирующимся на юго-западе региона, удалось уничтожить танк войск САР в районе высоты Джебель Шейх. Об этом также заявляет оппозиционный военный источник в сети Twitter (MohamedAlshami0). Официальные правительственные СМИ данную информацию, тем не менее, пока не подтверждали. Напомним, армия Башара Асада при поддержке отрядов ополчения ведет наступление в районе Западной Гуты. Под контроль САА уже перешли практически все вершины близ города Мугр Аль-Мир. Предполагается, что населенный пункт будет освобожден в ближайшее время.

Провинция Хомс

Стало известно, что боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» предприняли новую попытку наступления на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) к северу от Хомса. Несколько отрядов «Ан-Нусры» попытались прорвать оборону САА недалеко от населенного пункта Талль-Бисса, а также в районе деревень Тир Маала, Аль-Канту, Аль-Машария и Аль-Мохата. Информационное агентство Fars News передает, что правительственные подразделения отбили атаку исламистов. Более того, в ходе столкновений «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 понесла значительные потери в живой силе и военной технике. Сообщается, что на стороне «Нусры» также выступали радикалы группировок, заключивших с САА соглашение о прекращении огня. Таким образом, боевики в очередной раз нарушили перемирие на севере Хомса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» провели неожиданное контрнаступление против Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских формирований, базирующихся на правом берегу Евфрата. Согласно сведениям информационного агентства Al Masdar News, отряды ИГИЛовцев переправились с восточного берега реки из районов, которые практически полностью контролируются Сирийскими демократическими силами**** (SDF). В результате столкновений часть нападавших была уничтожена, однако некоторым радикалам ИГ удалось бежать. Подробности случившегося пока выясняются. По информации военного источника в сети Facebook (freedierazourradio), за последние дни силы САР и их союзники понесли потери — погибли несколько ополченцев-шиитов, а также один из бойцов элитного подразделения САА «Тигры». Кроме того, в квартале Аль-Масакин пограничного города Абу Кемаль подорвался на мине автомобиль ополченческих отрядов «Хезболлы». Об этом сообщает Telegram-канал (SAPorganization). Напомним, войска Башара Асада пока не завершили операцию по разминированию освобожденных территорий.

Провинция Идлиб

В понедельник части Сирийской арабской армии (САА) впервые за три года вошли на территорию Идлиба со стороны провинции Хама. Согласно информации новостного агентства FARS News, правительственные силы возобновили наступление на данном направлении и штурмовали пункты сбора и фортификационные сооружения террористов «Джебхат Ан-Нусры» на юго-востоке региона. В ходе развернувшихся боев более 50 боевиков были уничтожены или получили ранения. Войска САР освободили город Захра и близлежащую вершину Таль Захра, тем самым далее продвинувшись в сторону стратегического города Абу Дали, который является первостепенной задачей наступления. Военные источники новостного портала также сообщают о том, что на стороне «Ан-Нусры» выступили и другие антиправительственные группировки, которые стремятся не допустить продвижения САА в направлении авиабазы «Абу Ад-Духур», а также в сторону города Хан Шейхун — ключевого оплота боевиков в южной части Идлиба.

Провинция Хама

Северо-восточнее административного центра региона продолжаются боестолкновения между правительственными силами и исламистами «Хайят Тахрир Аш-Шам». Оппозиционные Telegram-каналы (SRNN2011) и (NRVR11) утверждают, что в столкновениях с САА боевики уничтожили две единицы военной техники сирийских подразделений — танк вблизи населенного пункта Шакусия и автомобиль ЗИЛ в районе деревни Шутеб. Правительственные источники данные сведения пока не подтверждали.

Между тем военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) передает, что к городу Итрия, расположенному на востоке Хамы, прибыло подкрепление армии САР, о котором сообщалось ранее.

Ирак

Новостное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что в провинциях Салах Эд-Дин и Дияла активизировали боевые действия террористы подпольных групп «Исламского государства». Боевики предприняли попытку атаки в районе деревни Абу Иса. Бойцам «Хашд Аш-Шааби» удалось отразить нападение, после чего ополченцы Сил народной мобилизации начали подготовку к новой военной операции по ликвидации «спящих ячеек» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)