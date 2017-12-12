Самой популярной женщиной в 2017 году стала Максакова

Москва, 12 декабря. Проанализировав количество запросов в поисковике, аналитики «Яндекс» выяснили, что самой популярной женщиной в 2017 году стала оперная певица Мария Максакова, а самым популярным мужчиной — Дима Билан.

Оперная певица Мария Максакова привлекала внимание пользователей в связи с убийством супруга — бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следом за ней в рейтинге идет Юлия Самойлова, которую не пустили выступать на «Евровидении» на Украине. Также в списке оказались Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает топ-10 супруга французского президента Брижит Макрон.

Самые популярные женщины:

Мария Максакова

Юлия Самойлова

Диана Шурыгина

Дана Борисова

Анастасия Волочкова

Анастасия Шубская

Равшана Куркова

Наталья Шкулёва

Татьяна Тарасова

Брижит Макрон

Из числа знаменитых мужчин пользователей более всего интересовал Дима Билан в связи с новостями о его здоровье: у певца диагностировали грыжи на позвоночнике. Следом за исполнителем в рейтинге идет телеведущий Андрей Малахов. В топ также попали режиссер Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актер Армен Джигарханян.

Самые популярные мужчины:

Дима Билан

Андрей Малахов

Армен Джигарханян

Кирилл Серебренников

Face (Иван Дрёмин)

Анатолий Пашинин

Эммануэль Макрон

Юрий Дудь

Владимир Кузьмин

Дмитрий Борисов

Напомним, аналитики «Яндекс» изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, какие темы волновали россиян в уходящем 2017 году.