Самой популярной женщиной в 2017 году стала Максакова
Москва, 12 декабря. Проанализировав количество запросов в поисковике, аналитики «Яндекс» выяснили, что самой популярной женщиной в 2017 году стала оперная певица Мария Максакова, а самым популярным мужчиной — Дима Билан.
Оперная певица Мария Максакова привлекала внимание пользователей в связи с убийством супруга — бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следом за ней в рейтинге идет Юлия Самойлова, которую не пустили выступать на «Евровидении» на Украине. Также в списке оказались Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает топ-10 супруга французского президента Брижит Макрон.
Самые популярные женщины:
Мария Максакова
Юлия Самойлова
Диана Шурыгина
Дана Борисова
Анастасия Волочкова
Анастасия Шубская
Равшана Куркова
Наталья Шкулёва
Татьяна Тарасова
Брижит Макрон
Из числа знаменитых мужчин пользователей более всего интересовал Дима Билан в связи с новостями о его здоровье: у певца диагностировали грыжи на позвоночнике. Следом за исполнителем в рейтинге идет телеведущий Андрей Малахов. В топ также попали режиссер Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актер Армен Джигарханян.
Самые популярные мужчины:
Дима Билан
Андрей Малахов
Армен Джигарханян
Кирилл Серебренников
Face (Иван Дрёмин)
Анатолий Пашинин
Эммануэль Макрон
Юрий Дудь
Владимир Кузьмин
Дмитрий Борисов
Напомним, аналитики «Яндекс» изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, какие темы волновали россиян в уходящем 2017 году.