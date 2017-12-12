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Самой популярной женщиной в 2017 году стала Максакова
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    Самой популярной женщиной в 2017 году стала Максакова

    15:04  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:04  12 Декабря 2017
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    Самой популярной женщиной в 2017 году стала Максакова

    Москва, 12 декабря. Проанализировав количество запросов в поисковике, аналитики «Яндекс» выяснили, что самой популярной женщиной в 2017 году стала оперная певица Мария Максакова, а самым популярным мужчиной — Дима Билан.

    Оперная певица Мария Максакова привлекала внимание пользователей в связи с убийством супруга — бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следом за ней в рейтинге идет Юлия Самойлова, которую не пустили выступать на «Евровидении» на Украине. Также в списке оказались Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова. Замыкает топ-10 супруга французского президента Брижит Макрон.

    Самые популярные женщины:

    Мария Максакова
    Юлия Самойлова
    Диана Шурыгина
    Дана Борисова
    Анастасия Волочкова
    Анастасия Шубская
    Равшана Куркова
    Наталья Шкулёва
    Татьяна Тарасова
    Брижит Макрон

    Из числа знаменитых мужчин пользователей более всего интересовал Дима Билан в связи с новостями о его здоровье: у певца диагностировали грыжи на позвоночнике. Следом за исполнителем в рейтинге идет телеведущий Андрей Малахов. В топ также попали режиссер Кирилл Серебренников, журналист и блогер Юрий Дудь и актер Армен Джигарханян.

    Самые популярные мужчины:

    Дима Билан
    Андрей Малахов
    Армен Джигарханян
    Кирилл Серебренников
    Face (Иван Дрёмин)
    Анатолий Пашинин
    Эммануэль Макрон
    Юрий Дудь
    Владимир Кузьмин
    Дмитрий Борисов

    Напомним, аналитики «Яндекс» изучили поисковые запросы пользователей и выяснили, какие темы волновали россиян в уходящем 2017 году.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #интернет #яндекс #рейтинг
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