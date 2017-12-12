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Решение о статусе Иерусалима надо решать за столом переговоров — МИД Китая
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    Решение о статусе Иерусалима надо решать за столом переговоров — МИД Китая

    14:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  12 Декабря 2017
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    Решение о статусе Иерусалима надо решать за столом переговоров — МИД Китая

    Дамаск, 12 декабря. В посольстве КНР в Дамаске заявили о недопустимости поспешного изменения статуса Иерусалима.

    Представители посольства Китая считают, что ситуацию с изменением статуса Иерусалима необходимо решать в ходе переговоров, передает сирийское информационное агентство «САНА». Любой шаг к изменению существующего статуса города приведет к новым распрям и дестабилизации ситуации в регионе, а также повредит решению палестинской проблемы.

    В заявлении дипломатического ведомства Китая подчеркивается, что Пекин поддерживает арабский народ Палестины и его национальные права, среди которых создание независимого палестинского государства со столицей в восточной части Иерусалима.

    Решение о статусе Иерусалима надо решать за столом переговоров — МИД Китая

    Автор: Алексей Громов
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    #дамаск #китай #палестина #иерусалим
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