Дамаск, 12 декабря. В посольстве КНР в Дамаске заявили о недопустимости поспешного изменения статуса Иерусалима.

Представители посольства Китая считают, что ситуацию с изменением статуса Иерусалима необходимо решать в ходе переговоров, передает сирийское информационное агентство «САНА». Любой шаг к изменению существующего статуса города приведет к новым распрям и дестабилизации ситуации в регионе, а также повредит решению палестинской проблемы.

В заявлении дипломатического ведомства Китая подчеркивается, что Пекин поддерживает арабский народ Палестины и его национальные права, среди которых создание независимого палестинского государства со столицей в восточной части Иерусалима.