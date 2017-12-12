Президент России Владимир Путин объявил о выводе части российской группировки из Сирии на места постоянной дислокации. Свое решение российский лидер озвучил на сирийской авиабазе «Хмеймим» в Латакии, выступая перед военными. Российские войска выполнили свою задачу, и самое правильное — направить их на места постоянной дислокации, считает член Общественной палаты РФ 4-го созыва, кандидат социологических наук Алексей Гришин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что той части группировки, которая остается в Сирии, вполне хватит для предотвращение экстренных ситуаций.

«Российские войска выполнили свою задачу, и самое правильное — направить их на места постоянной дислокации. Конечно, держать контингент вне мест постоянной дислокации — дорогое удовольствие. Войска выводятся не полностью, остается некий контингент, который будет продолжать обслуживать базы: это и охранные функции, и функции обеспечения, как порядка, так и реагирования на возникающие угрозы, — комментирует для ФАН Алексей Гришин. — Как очень правильно было сказано, сил и средств на это будет достаточно, поэтому вывод значительной части контингента не должен вызывать ни у кого суждения, мол, мы ослабили бдительность и «гнида терроризма» снова поднимет свою голову. Если кто-то поднимет голову, мало не покажется».

«Ответ будет настолько мощным, что удивит многих», считает эксперт.

«Это посыл не только террористам, но и нашим так называемым партнерам, которые теряют свои позиции и авторитет на Ближнем Востоке. И в этой ситуации они способны на любые дестабилизирующие действия», — подчеркнул он.

В тот день Владимир Путин посетил не только авиабазу «Хмеймим» в Латакии и пообщался с президентом Сирии Башаром Асадом. Через три часа после своего приземления в Сирии, вертолет президента уже взлетал и направлялся в сторону Каира, где Путин встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры наций обсудили не только военно-техническое сотрудничество между странами, но и детали беседы президента РФ с Асадом. Напомним, что после поражения «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии, часть боевиков, вероятнее всего, перебралась на Синайский полуостров. Кроме того, президенты обсудили вопросы признания США Иерусалима столицей Израиля, восстановления прямого воздушного сообщения между странами и строительство первой атомной электростанции в Египте в районе «Эд-Дабаа».

Следующей остановкой Владимира Путина стала столица Турции, куда он прибыл около 08.00 вечера, после чего сразу же отправился в президентский дворец Реджепа Тайипа Эрдогана на ужин. Стороны обсудили статус Иерусалима, а также договоренности по кредитованию Турции на покупку российских зенитных-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По мнению собеседника ФАН Алексея Гришина, ближневосточный «вояж» Владимира Путина имел очень большое значение.

«Это в стиле Путина. Во всяком случае, у нас в стране такие темпы никого не удивляют. Если разбирать детально, то о выводе войск Верховный главнокомандующий должен объявить лично. Это престиж для самого государства, и для Путина. Это показатель, что Путин не опасается за свою жизнь, что порядок наведен, — подчеркивает Алексей Гришин. — Дальнейший пролет в Египет и в Турцию — это показатель, что мы контролируем ситуацию на Ближнем Востоке. Это сверка часов с нашими партнерами и уведомление их, что мы выводим часть войск из Сирии. Это показатель того, что мы уважаем наших партнеров. Владимир Владимирович лично встретился и с ас-Сиси, и с Эрдоганом, потому что это лидеры крупнейших стран в регионе, и от них будет многое зависеть».

Эксперт также считает, что лидер РФ не включил в список рабочих визитов Саудовскую Аравию именно потому, что между странами есть традиционные разногласия.

«Эр-Рияд не хочет впускать нас на Ближний Восток, но ему придется, — подытожил Гришин. — С Ираном у нас и так постоянный контакт, поэтому лететь туда снова не было смысла. Контакт поддерживается постоянно. Такие рабочие поездки говорят о том, что Россия не только держит руку на пульсе, но занимает доминирующее положение на Ближнем Востоке. От нас многое зависит».

1 Организация запрещена на территории РФ.