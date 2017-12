В последнее время начала активно обсуждаться идея о том, что гражданская война в Сирии может закончиться благодаря превращению страны в федерацию. Для многих кажется заманчивой попыткой примирить противоборствующие слои населения, предоставив им широкие права на автономию на основе этнической и религиозной принадлежности.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Why Assad Believes That Syria Would Not Survive a Transition to a Federal System (Почему Асад считает, что Сирия не переживет переход к федеральной системе), опубликованной порталом Strategic Culture.

Идея хороша, но президент Сирии Башар Асад с самого начала был категорически против этой инициативы. Он считает, что из-за характера местной среды, государства, поднявшие флаг федерализма, неизбежно были бы вынуждены наблюдать за тем, как ускользают их территориальная целостность и суверенитет. Глава сирийского государства считает, что реклама федерализации — это попытка Запада использовать политические средства, чтобы достичь целей, которых не удалось достичь военным путем. Например, американцы уже призвали курдов в одностороннем порядке провозгласить создание Федерации Северной Сирии на оккупированных ими территориях. И это только начало.

История показывает, что ни одна федерация в этом регионе не была жизнеспособной, и в конечном итоге крах неизбежен. Сами сирийцы должны были усвоить урок из истории своей недолгой федерации с Египтом, известной как Объединенная Арабская Республика.

Неоднократные попытки Ливии создать федерацию с некоторыми соседями также не увенчались успехом. Усилия по объединению в федерацию Эфиопии и Судана, изначально поддерживаемые Западом, прекратились, как только страны завоевали свою независимость. Готовность Багдада предоставить Иракскому Курдистану еще более высокий статус, чем статус региона федерации, привела к попыткам курдов выйти из Ирака. Для этого потребовалось крупное военное вмешательство. И если Сирия пойдет по этому пути, то у нее есть еще меньше надежд на то, чтобы избежать такой участи.

Проекты федерализации государств в этом регионе связаны с инициативами по полному перекраиванию границ этих территорий. Таким образом, с помощью ослабления этих национальных государств, Америка укрепляет свои позиции в регионе. С этой целью была запланирована «балканизация» Ближнего Востока по линиям разногласия религиозных и этнических групп. И разжигание вражды между шиитами и суннитами должно было сыграть ключевую роль.

Если посмотреть на карту этноконфессионального состава Сирии, то становится ясно, что любые попытки перерисовать границы определенных федеральных или административных зон по этническому признаку, могут привести лишь к новым ожесточенным столкновениям. Причем по принципу «все против всех».

Основная проблема заключается в том, что в Сирии очень много различных этнических и религиозных группировок, а они все перемешаны друг с другом. Крайне трудно четко разграничить территорию каждой. По этой причине Асад отвергает разделение и предлагает совершенно современный вариант устройства страны, в которой будут уважаться культуры и цивилизации всех групп. Лидер Сирии считает, что решением проблемы может стать идеология панарабизма.

Выступая на форуме в Дамаске, в котором также приняли участие представители арабских стран, президент Сирии провозгласил, что панарабизм — это концептуальное понятие цивилизации, включающей в себя «все этнические группы, религии и общины» и позволяющей им развиваться.

Культурное наследие каждой из них вносит неоценимый вклад в историческое развитие идеологии. По словам Асада, во время войны была предпринята попытка навязать Сирии ложный выбор: либо отказаться от собственного национального самоопределения и прогнуться под иностранные державы, либо стать страной «конфликтующих общин».

Как ни парадоксально, многие оппозиционные группировки полностью согласны с Асадом. И если давление к федерализации Сирии продолжает расти, то возможно это заставит оппозицию и правительство найти взаимоприемлемое решение и этого вопроса.