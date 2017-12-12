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«Вихрь Путина»: президент России на Ближнем Востоке превзошел все ожидания Запада
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    «Вихрь Путина»: президент России на Ближнем Востоке превзошел все ожидания Запада

    14:42  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  12 Декабря 2017
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    «Вихрь Путина»: президент России на Ближнем Востоке превзошел все ожидания Запада

    Москва, 12 декабря. Россия наращивает свое влияние на Ближнем Востоке, в то время, как США теряют свои позиции — так отреагировали западные СМИ на поездку президента РФ Владимира Путина в регион.

    За несколько часов он успел посетить три страны и провести переговоры на высшем уровне. Некоторые зарубежные средства массовой информации назвали поездку президента России «триумфальной», а другие и вовсе окрестили ее «Вихрь Путина». Особенный акцент западная пресса поставила на то, что российский лидер завершил сирийскую кампанию, чего никто не ожидал.

    «Вихрь Путина»: президент России на Ближнем Востоке превзошел все ожидания Запада

    «Владимир Путин посетил своих новых союзников на Ближнем Востоке, тем самым подчеркнув – влияние России в регионе растет, а роль США продолжает сокращаться», — пишет The New York Times.

    Издание Bloomberg, в свою очередь, отметило, что Россия все больше укрепляется на Ближнем Востоке, тогда как США провоцируют новый виток арабо-израильского конфликта заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Напомним, что накануне Путин за день провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Хмеймиме, с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #турция #переговоры #египет
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