«Вихрь Путина»: президент России на Ближнем Востоке превзошел все ожидания Запада

Москва, 12 декабря. Россия наращивает свое влияние на Ближнем Востоке, в то время, как США теряют свои позиции — так отреагировали западные СМИ на поездку президента РФ Владимира Путина в регион.

За несколько часов он успел посетить три страны и провести переговоры на высшем уровне. Некоторые зарубежные средства массовой информации назвали поездку президента России «триумфальной», а другие и вовсе окрестили ее «Вихрь Путина». Особенный акцент западная пресса поставила на то, что российский лидер завершил сирийскую кампанию, чего никто не ожидал.

«Владимир Путин посетил своих новых союзников на Ближнем Востоке, тем самым подчеркнув – влияние России в регионе растет, а роль США продолжает сокращаться», — пишет The New York Times.

Издание Bloomberg, в свою очередь, отметило, что Россия все больше укрепляется на Ближнем Востоке, тогда как США провоцируют новый виток арабо-израильского конфликта заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, что накануне Путин за день провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Хмеймиме, с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.