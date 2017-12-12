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Украина
Президент Белой Папуасии: Монтян рассказала о планах Госдепа на Вакарчука
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    Президент Белой Папуасии: Монтян рассказала о планах Госдепа на Вакарчука

    15:10  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:10  12 Декабря 2017
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    «Президент Белой Папуасии»: Киевская общественница прокомментировала политические заявления Вакарчука

    Киев, 12 декабря. Монтян прокомментировала политические заявления лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, сообщив, что Госдепартамент США имеет на него президентские планы. Также Монятн сравнила речь музыканта с «10-ю шагами навстречу людям» третьего президента Украины Виктора Ющенко.

    Попав на третью строчку украинского президентского рейтинга, Вакарчук заявил, что «власть как таковая» его не интересует и к созданию рейтинга он отношения не имеет. Соответствующее видео он разместил в конце прошлой недели на своей странице в Twitter.

    «Его пламенный спич один в один напоминает методичку, по которой Ющенко когда-то вещал свои «10 шагов навстречу людям», — отметила Монтян, комментируя слова Вакарчука в шоу YouTube-канала Klymenko Time.

    Адвокат напомнила, как своими песнями в 2014 году лидер рок-группы зазвал людей на Майдан, выразила уверенность в том, что Госдеп США еще с тех времен руководил музыкантом, а также посоветовала американской стороне «хоть иногда» менять методички для составления речей.

    «Президент Белой Папуасии»: Киевская общественница прокомментировала политические заявления Вакарчука

    Кроме того, на своей странице в Facebook Монтян опубликовала пост, сообщая, что поняла, кем является на самом деле Вакарчук, «до того, как это стало мейнстримом», и в доказательство прикрепила скрин своей записи трехлетней давности. В ней Монтян отвечала на заявления Вакарчука, в котором музыкант предлагал поискать политиков с высокими моральными принципами в добровольческих батальонах.

    В ответ на это в 2014 году Монтян высмеяла Вакарчука, уверявшего подписчиков в соцсетях, будто на передовой можно найти честных людей, которых можно превратить в «гениальных химиков, инженеров, программистов» и даже законотворцев и институционалистов.  

    «Госдеп пытается сделать его президентом нашей Белой Папуасии», — заключила Монтян, сопоставив прежние и новые политические заявления Вакарчука.

    Напомним, ранее лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал киевским властям, как превратить Украину в «страну мечты». 

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #монтян #вакарчук
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