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Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года
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    Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года

    16:07  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  12 Декабря 2017
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    Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 год

    Брюссель, 12 декабря. НАТО продлила полномочия Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря альянса. Об этом сообщается в официальном заявлении штаб-квартиры НАТО.

    «Благодарен, что 29 союзников удостоили меня высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генерального секретаря НАТО до сентября 2020 года», — поблагодарил коллег Столтенберг.

    Он также заявил, что планирует продолжить работу над укреплением НАТО, чтобы обеспечить безопасность всех граждан государств-участников альянса.

    Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Североатлантического совета.

    Как отмечает источник в НАТО, конкретная договоренность о продлении полномочий Столтенберга была достигнута еще на встрече глав МИД альянса в Брюсселе, которая прошла в начале декабря.

    Отметим, что генсек НАТО избирается традиционно каждый четыре года с возможностью продления срока на один или два года. Сам Йенс Столтенберг вступил в новую должность в конце 2014 года.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #нато #столтенберг
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