Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года

Брюссель, 12 декабря. НАТО продлила полномочия Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря альянса. Об этом сообщается в официальном заявлении штаб-квартиры НАТО.

«Благодарен, что 29 союзников удостоили меня высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генерального секретаря НАТО до сентября 2020 года», — поблагодарил коллег Столтенберг.

Он также заявил, что планирует продолжить работу над укреплением НАТО, чтобы обеспечить безопасность всех граждан государств-участников альянса.

Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания Североатлантического совета.

Как отмечает источник в НАТО, конкретная договоренность о продлении полномочий Столтенберга была достигнута еще на встрече глав МИД альянса в Брюсселе, которая прошла в начале декабря.

Отметим, что генсек НАТО избирается традиционно каждый четыре года с возможностью продления срока на один или два года. Сам Йенс Столтенберг вступил в новую должность в конце 2014 года.