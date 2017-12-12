Кому выгодно освобождение Саакашвили. Колонка Олега Денежки

Не успели беспаспортного грузинского варяга-политика Михаила Саакашвили задержать, как его уже освободили. Под поручительство группы депутатов Верховной рады. Без домашнего ареста, которого всего лишь и требовал от киевского суда генпрокурор Юрий Луценко. Даже подписки о невыезде с Саакшвили не взяли. Фарс, он и в Африке фарс, а уж на Украине он и вовсе приобретает чудовищные очертания.

И это несмотря на то, что генпрокурор самой европейской страны в Европе, преодолевая проблемы с речью, четко озвучил обвинения в адрес скандального политика. И речь в них фактически идет о государственной измене, или, как минимум, изменении конституционного строя и призывах к свержению власти. То есть о тяжких статьях, подразумевающих длительные сроки заключения. А они ведь даже домашний арест не предполагают — только СИЗО…

Конкретно Саакашвили обвинили в получении денежных средств на организацию митингов и беспорядков от представителей окружения не кого-нибудь, а четвертого президента Украины Виктора Януковича. И, естественно, в интересах России.

Свежая идея, правда? Более того, на судебном процессе прокуратура представила доказательства, которые не исследуются даже на предварительном слушании: аудиозапись разговора о предоставлении оппозиционеру Саакашвили финансирования. И голоса, судя по записи, принадлежали самому Саакашвили и предпринимателю Сергею Курченко.

Такой поступок Луценко говорит только об одном: он сильно старался, выполняя чей-то заказ, хотя доказательная база у него была, мягко говоря, спорная. Но он пытался изо всех сил. Как мог. Но не выходит. Ни каменный цветок, ни тюремная камера.

«Если все то, что говорит генпрокурор и его подчинение — правда, почему Михаилу Саакашвили не предъявили подозрение в нарушении ст. 110 УК Украины: «Действия, направленные на изменение госграниц, нарушение конституционного порядка». Вместо этого за три дня следствие смягчило подозрения… Такие действия косвенно могут указывать на отсутствие или слабость доказательной базы», — делает удивленное лицо сторонник Саакашвили, депутат с не менее украинским именем, Мустафа Найем.

А как все весело начиналось. Оппозиция на улицах, требование импичмента, чехарда поисков, тяжелое подполье с безуспешной попыткой помыться в депутатской гостинице, беготня по крышам, конспиративные квартиры, прибытие в Киев безутешной жены-защитницы. Не Михаил Николаевич, а прямо Владимир Ильич в октябре. Только без броневика.

Ну и наконец: 8 декабря вечером — задержание. А уже 11 декабря вечером — освобождение. Прямо в зале суда. У публики немой вопрос: а что это было?

Кстати, накануне процесса по улицам Киева прошло около 15 тысяч, а по утверждению сторонников Саакашвили, — 50 тысяч протестующих, которые требовали импичмента президента. Это, кстати, больше, чем обычно собирают праворадикалы на шествиях, посвященным всяким там очень сомнительным датам. Совсем уж смешным является тот факт, что, пребывая в СИЗО, Саакашвили собрал на улицах почти в два раз больше народу, чем находясь на свободе.

Похоже, что изначально те, кто поддерживал Саакашвили, вовсе не желали сделать из него серьезного оппозиционного политика. Кавказский пленник изначально «затачивался» на путь «Тимошенко №2» времен борьбы с Кучмой: сидельца, страдальца, мессии и жертвы бесчеловечного режима Порошенко.

Более того, говоря о тех, кто поддерживает Саакашвили, я имею ввиду ровно одного человека: Арсена Авакова. Для Арсена это послушная кукла, которой Аваков пугает президента.

Вот это и есть настоящая причина столь сокрушительного поражения Генпрокуратуры Украины. У Луценко поводов арестовать или хотя бы выслать из страны политика, не имеющего никаких законных оснований находиться на территории Украины и не имеющего гражданства этой страны, хоть отбавляй. Почему же Генпрокуратуре отказал суд? И почему суд, рассматривающий вопрос о мере пресечения, проходил поздно вечером? И почему накануне днем статья была переквалифицирована на более мягкую?

Да потому что весь день 11 декабря шли переговоры. И все объясняется крайне просто: нашли компромисс. Пусть и временный, но нашли. Или, как это официально называют в американской юриспруденции: Михаил пошел на сделку. Вот и все.

А все разговоры о слабой доказательной базе, об успехе протестных акций в защиту Саакашвили, о том, что «власть испугалась и уступила» — это все чепуха.

Кстати, забавно, что кроме вполне себе большевистко-эсеровского лозунга «Революция, революция!», в адрес Петра Порошенко прозвучал старый добрый призыв времен еще первого майдана 2013-2014 годов: «Банду геть!»

Таким образом, гениальный в своей последовательности и логичности народ Украины приравнял нынешнего президента-кондитера к донецкому «тирану» Януковичу. При этом политики, так сказать, сохраняющие верность нынешнему украинскому президенту, в лице, прежде всего генпрокурора Юрия Луценко, предъявили Саакашвили, как я уже писал, ровно те же обвинения.

А что это означает? Да ровно одно: между властью и оппозицией на Украине никаких политических противоречий нет. Категорически. И я имею в виду не нынешние события, а всю историию Украины, начиная с 1993 года, от Кравчука до Порошенко включительно. Отличается только местоположение кормушки и ее досягаемость. Все.

В этом плане довольно комично выглядит попытка приплести к вопросу внутреннего противостояния на Украине вашингтонский обком. Одно из главных ошибочных суждений, которое постоянно всплывает и муссируется в украинских и российских СМИ, — это предположение, что в США решили сменить Порошенко на посту президента Украины.

Ах, эти влажные мечты Тимошенко и Авакова! Как хочется им полакомиться сладостью президентской власти! Посидеть в этом мягком, удобном кресле, куда деньги приносят на блюдечках с разнообразными каемочками и серебряной ложечкой.

Если бы в Вашингтоне еще большее года назад решили сменить Порошенко, то уже сменили бы непременно, будьте покойны. Когда Арсен Аваков в очередной раз начал конфликтовать с другими руководителями силовых ведомств, прежде всего, с начальством СБУ и Минобороны, то кто предложил посредничество в вопросах примирения и успокоения буйных не в меру правоохранителей?

Посол США на Украине. Так и сказал: мальчиков пригласим в наше посольство, слезки утрем, пряниками накормим, мораль зачитаем.

Вы представляете себе, чтобы министров государственного департамента Америки мирили бы в каком-либо иностранном посольстве? Да что там США — чиновников Британии, Франции, Германии, да даже Польши. Это просто оскорбительно.

Другой случай: несколько месяцев назад украинские парламентарии, окончательно запутавшись в вопросах борьбы со взятками, решили ужесточить контроль за антикоррупционными органами страны. Даже законопроект был внесен. Но вечером того же дня, по совершенной «случайности», группа депутатов нанесла визит в посольство США. Утром от внесенного документа не осталось и воспоминания.

Съели ли они его, торопливо сожгли в камине, зарыли ли в приснопамятном Таращанском лесу, рядом с головой бедняги Георгия Гонгадзе — истории доподлинно не известно. Но больше этот вопрос на заседание Верховной рады не выносился. Пропал без вести.

Да не интересуют США внутренние дрязги этой несчастной страны. Именно состояние хаоса и безвластия больше всего устраивает Америку. И кто там будет президентом в Киеве в Вашингтоне, наплевать всем, от госсекретаря до дворника включительно.

Порошенко вообще крайне удобный президент. Послушен, слабоволен, не тщеславен. Падок на лесть. Совершенно не понимает, что ему делать, не имеет никаких четких планов, устремлений и государственного курса. Но богат и обладает относительным влиянием в бизнес-среде. Ну, чего еще надо?

Безумную непредсказуемую интриганку Тимошенко? Давно сошедшего с ума на милитаристской почве, готового чуть ли не ядерную бомбу на Донбасс скинуть, Авакова? Какого-нибудь правоорадикала? Я вас умоляю.

Существует такая шутка. В одном колхозе на поле поставили настолько страшное пугало, что грачи вернули урожай за последние два года. Саакашвили, конечно, то еще... То, да не то. Им даже хомячка не напугаешь.

Но иной функции у Мишико нет, и не предвидится.