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Слова Собчак довели до слез пенсионерку из глубинки в прямом эфире
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    Слова Собчак довели до слез пенсионерку из глубинки в прямом эфире

    15:18  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  12 Декабря 2017
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    Слова Собчак довели до слез пенсионерку из глубинки в прямом эфире

    Москва, 12 декабря. Выступая в прямом эфире в качестве кандидата на пост президента России Ксения Собчак довела своими заявлениями до слез дозвонившуюся на ток-шоу «Время покажет» пенсионерку из российской глубинки. Пожилая женщина позвонила в студию, чтобы узнать, как может Собчак объявлять себя кандидатом в президенты, если она «ненавидит, оскорбляет и презирает всех россиян».

    В ходе телешоу ведущие припомнили Собчак заявление о том, что все россияне являются «генетическим отребьем». Кандидат в российские лидеры в ответ попыталась обосновать свои слова — мол, «генетическим отребьем» она считает не только окружающих, но и себя саму, поскольку, по мнению Собчак, генофонд россиян сильно пострадал после «мясорубки XX века», когда было «истреблено и раскулачено» российское дворянство.

    Слова Собчак довели до слез пенсионерку из глубинки в прямом эфире

    Откровенно русофобские заявления настроили против Собчак ведущих и весь зал. В этот момент в студию дозвонилась нижегородская пенсионерка Валентина Николаевна, которая эмоционально обратилась к присутствующим.

    «Как можно Ксении Собчак идти в президенты, если она нас всех ненавидит, нищебродами называет? У меня это в голове не укладывается, — возмущалась Валентина Николаевна. — Мы, пенсионеры, сейчас сидим, смотрим программу, аж до слез».

    Не сдержавшись, пожилая женщина начала всхлипывать и едва не разрыдалась в прямом эфире. Пытаясь оправдаться, Собчак назвала ее «Валентиной Ивановной» и заявила, что «эти слова никогда не говорила лично от себя».

    Напомним, объявив о намерении участвовать в президентских выборах, Собчак объявила себя «кандидатом против всех» — по всей видимости, в том числе против россиян.

    Автор: Валентин Меликов
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