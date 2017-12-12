Слова Собчак довели до слез пенсионерку из глубинки в прямом эфире

Москва, 12 декабря. Выступая в прямом эфире в качестве кандидата на пост президента России Ксения Собчак довела своими заявлениями до слез дозвонившуюся на ток-шоу «Время покажет» пенсионерку из российской глубинки. Пожилая женщина позвонила в студию, чтобы узнать, как может Собчак объявлять себя кандидатом в президенты, если она «ненавидит, оскорбляет и презирает всех россиян».

В ходе телешоу ведущие припомнили Собчак заявление о том, что все россияне являются «генетическим отребьем». Кандидат в российские лидеры в ответ попыталась обосновать свои слова — мол, «генетическим отребьем» она считает не только окружающих, но и себя саму, поскольку, по мнению Собчак, генофонд россиян сильно пострадал после «мясорубки XX века», когда было «истреблено и раскулачено» российское дворянство.

Откровенно русофобские заявления настроили против Собчак ведущих и весь зал. В этот момент в студию дозвонилась нижегородская пенсионерка Валентина Николаевна, которая эмоционально обратилась к присутствующим.

«Как можно Ксении Собчак идти в президенты, если она нас всех ненавидит, нищебродами называет? У меня это в голове не укладывается, — возмущалась Валентина Николаевна. — Мы, пенсионеры, сейчас сидим, смотрим программу, аж до слез».

Не сдержавшись, пожилая женщина начала всхлипывать и едва не разрыдалась в прямом эфире. Пытаясь оправдаться, Собчак назвала ее «Валентиной Ивановной» и заявила, что «эти слова никогда не говорила лично от себя».

Напомним, объявив о намерении участвовать в президентских выборах, Собчак объявила себя «кандидатом против всех» — по всей видимости, в том числе против россиян.