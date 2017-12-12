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Россия
Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу
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    Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу

    14:44  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  12 Декабря 2017
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    Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу

    Москва, 12 декабря. Делегация Канцелярии ЦК Компартии Китая ознакомилась с работой Общественной приемной министра обороны России Сергея Шойгу.

    В рамках визита делегации КНР состоялась встреча заместителя Сергея Шойгу Юрия Садовенко с представителем Китая Чжаном Эньси. Садовенко отметил, что развитие взаимодействия и сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для России.

    Заместитель Шойгу подчеркнул, что министр обороны РФ уделяет серьезное внимание работе с обращениями граждан. Она служит важным источником получения информации, которая систематизируется  и доводится до главы военного ведомства для принятия дальнейших решений. Общественная приемная является мощным инструментом в борьбе с коррупцией.

    Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу

    Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #китай #юрий садовенко #общественная приемная
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