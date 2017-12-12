Делегация из Китая ознакомилась с работой Общественной приемной Шойгу

Москва, 12 декабря. Делегация Канцелярии ЦК Компартии Китая ознакомилась с работой Общественной приемной министра обороны России Сергея Шойгу.

В рамках визита делегации КНР состоялась встреча заместителя Сергея Шойгу Юрия Садовенко с представителем Китая Чжаном Эньси. Садовенко отметил, что развитие взаимодействия и сотрудничества с Китаем является приоритетным направлением для России.

Заместитель Шойгу подчеркнул, что министр обороны РФ уделяет серьезное внимание работе с обращениями граждан. Она служит важным источником получения информации, которая систематизируется и доводится до главы военного ведомства для принятия дальнейших решений. Общественная приемная является мощным инструментом в борьбе с коррупцией.