Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Украина
«Работал по 24 часа в сутки»: Яценюк обвинил Порошенко в своем загубленном здоровье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Работал по 24 часа в сутки»: Яценюк обвинил Порошенко в своем загубленном здоровье

    15:14  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  12 Декабря 2017
    53

    «Работал по 24 часа в сутки»: Яценюк обвинил Порошенко в своем загубленном здоровье

    Киев, 12 декабря. Тяжелая ответственность, свалившаяся на плечи экс-премьера Украины Арсения Яценюка в 2014 году, пошатнула его здоровье. Виновником этого Яценюк считает президента Украины Петра Порошенко. Об этом сам экс-премьер заявил, выступая в суде по делу бывшего украинского лидера Виктора Януковича. 

    Бывший украинский премьер обвинил в сложившейся ситуации действующего президента страны Петра Порошенко, который, по мнению Яценюка, «опустил руки и не собирался тянуть страну из ямы». Именно из-за этого, считает Яценюк, он загубил здоровье, так как работал по «24 часа в сутки».

    «Если вы о физическом состоянии — получил грыжу позвоночника, а если о моральном — то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране», — цитируют Яценюка украинские СМИ.

    Отметим, ранее Яценюк принимал участие в судебном процессе по делу бывшего президента Виктора Януковича, которого нынешняя киевская власть обвиняет в государственной измене. На вопросы суда политик отвечал несколько часов, уточняет «Utro.ru».

    Напомним, Яценюк был главой украинского правительства более двух лет — с февраля 2014 по апрель 2016 года.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #янукович #здоровье #яценюк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть