«Работал по 24 часа в сутки»: Яценюк обвинил Порошенко в своем загубленном здоровье

Киев, 12 декабря. Тяжелая ответственность, свалившаяся на плечи экс-премьера Украины Арсения Яценюка в 2014 году, пошатнула его здоровье. Виновником этого Яценюк считает президента Украины Петра Порошенко. Об этом сам экс-премьер заявил, выступая в суде по делу бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Бывший украинский премьер обвинил в сложившейся ситуации действующего президента страны Петра Порошенко, который, по мнению Яценюка, «опустил руки и не собирался тянуть страну из ямы». Именно из-за этого, считает Яценюк, он загубил здоровье, так как работал по «24 часа в сутки».

«Если вы о физическом состоянии — получил грыжу позвоночника, а если о моральном — то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране», — цитируют Яценюка украинские СМИ.

Отметим, ранее Яценюк принимал участие в судебном процессе по делу бывшего президента Виктора Януковича, которого нынешняя киевская власть обвиняет в государственной измене. На вопросы суда политик отвечал несколько часов, уточняет «Utro.ru».

Напомним, Яценюк был главой украинского правительства более двух лет — с февраля 2014 по апрель 2016 года.