Тайное решение ФРГ по «Северному потоку – 2» возмутило украинцев

Санкт-Петербург, 12 декабря. Горное управление города Штральзунд в Германии дало разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Такую информацию приводит Deutsche Welle со ссылкой на министерство энергетики субъекта.

Управляющая компания проекта Nord Stream 2 трактовала это как первый шаг к общегерманскому разрешению. При этом в немецких СМИ указывают на то, что еще 2 ноября разрешение было выдано тайно.

Стоит отметить, что на разрешение крайне негативно отреагировали украинские пользователи социальных сетей. Многие их них возмутились неэффективностью американских санкций против российских энергопроектов в Европе.

«Про какие настоящие санкции идет разговор, если Германия все больше и больше залезает на газовую российскую иглу», — отметил пользователь Сергей Гладушев.

«Время покажет, какие фирмы захотят попасть под американские санкции», — надеется Майя Чумак, передает агентство «Экономика сегодня».

Напомним, в ноябре вице-премьер России Аркадий Дворкович по итогам встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил о единой позиции Москвы и Берлина по реализации «Северного потока – 2».