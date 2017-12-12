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Тайное решение ФРГ по «Северному потоку – 2» возмутило украинцев
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    Тайное решение ФРГ по «Северному потоку – 2» возмутило украинцев

    15:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  12 Декабря 2017
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    Тайное решение ФРГ по «Северному потоку – 2» возмутило украинцев

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Горное управление города Штральзунд в Германии дало разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Такую информацию приводит Deutsche Welle со ссылкой на министерство энергетики субъекта. 

    Управляющая компания проекта Nord Stream 2 трактовала это как первый шаг к общегерманскому разрешению. При этом в немецких СМИ указывают на то, что еще 2 ноября разрешение было выдано тайно. 

    Стоит отметить, что на разрешение крайне негативно отреагировали украинские пользователи социальных сетей. Многие их них возмутились неэффективностью американских санкций против российских энергопроектов в Европе. 

    «Про какие настоящие санкции идет разговор, если Германия все больше и больше залезает на газовую российскую иглу», — отметил пользователь Сергей Гладушев.

    «Время покажет, какие фирмы захотят попасть под американские санкции», — надеется Майя Чумак, передает агентство «Экономика сегодня».

    Напомним, в ноябре вице-премьер России Аркадий Дворкович по итогам встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил о единой позиции Москвы и Берлина по реализации «Северного потока – 2». 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #северный поток-2
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