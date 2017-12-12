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Общество
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Украина
Луценко подсчитал убытки от «захвата» украинских предприятий в Крыму
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    Луценко подсчитал убытки от «захвата» украинских предприятий в Крыму

    15:23  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  12 Декабря 2017
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    Луценко подсчитал убытки от «захвата» украинских предприятий в Крыму

    Киев, 12 декабря. Украина считает «захваченными» свыше 4 тысяч предприятий в Крыму, заявил на брифинге украинский генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, сумма убытков составляет свыше 37 млрд долларов. 

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко направила в Международный уголовный суд два письма, в которых говорится о «нарушениях прав собственности в Крыму». По данным украинского ведомства, на полуострове «захвачено» свыше 4 тысяч предприятий, сумма материальных убытков составляет порядка 37 млрд долларов. 

    «Мы провели все необходимые процедуры для того, чтобы огласить в рамках нашего законодательства это имущество арестованным, и любое изменение его юридического статуса будет преследоваться в соответствии с украинскими, а позже, вероятно, и международными законами», — добавил Луценко.

    Генпрокурор сообщил, что прокуратура «арестовала» имущество, которое находится в Крыму на сумму 59 млн долларов, и «работа продолжается». Напомним, что в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. В Кремле заявили, что вопрос о статусе Крыма закрыт. Крымские власти приняли решение о национализации местных предприятий и подтвердили готовность отстаивать законность прав. 

    Луценко подсчитал убытки от «захвата» украинских предприятий в Крыму

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым #генпрокуратура #луценко
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