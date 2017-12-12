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Uber списал с пассажира 18 тыс. долларов за 20-минутную поездку в Канаде
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    Uber списал с пассажира 18 тыс. долларов за 20-минутную поездку в Канаде

    14:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  12 Декабря 2017
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    Uber списал с пассажира 18 тыс. долларов за 20-минутную поездку в Канаде

    Оттава, 12 декабря. Канадец заплатил за поездку в такси 18 518 канадских долларов, хотя обычно поездка по этому маршруту обходилась ему в 20 долларов.

    Как пишет «Ридус», 20-минутная поездка в такси обошлась канадцу в 18 518 канадских долларов (около 850 тысяч рублей). Об этом сообщила подруга пассажира Эмили Кеннард. По ее словам, мужчина обратился в службу поддержки Uber, однако компания отказала ему в возврате денег.

    После того, как история получила огласку в Сети, в Uber заявили, что «пытаются найти причину этой неполадки».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #канада #uber #такси
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