Uber списал с пассажира 18 тыс. долларов за 20-минутную поездку в Канаде

Оттава, 12 декабря. Канадец заплатил за поездку в такси 18 518 канадских долларов, хотя обычно поездка по этому маршруту обходилась ему в 20 долларов.

Как пишет «Ридус», 20-минутная поездка в такси обошлась канадцу в 18 518 канадских долларов (около 850 тысяч рублей). Об этом сообщила подруга пассажира Эмили Кеннард. По ее словам, мужчина обратился в службу поддержки Uber, однако компания отказала ему в возврате денег.

После того, как история получила огласку в Сети, в Uber заявили, что «пытаются найти причину этой неполадки».