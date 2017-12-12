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Посол Ирака: Победа над ИГ в Сирии была достигнута благодаря ВС РФ
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    Посол Ирака: Победа над ИГ в Сирии была достигнута благодаря ВС РФ

    14:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  12 Декабря 2017
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    Посол Ирака: Победа над ИГ в Сирии была достигнута благодаря ВС РФ

    Москва, 12 декабря. Российские Вооруженные силы стали той силой, которая обеспечила победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории Сирии. С таким заявлением выступил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади аль-Азари.

    «Мы наблюдали с гордостью визит президента Путина в Сирию вчера, — объявил посол. — Мы считаем, что Россия, российские вооруженные силы внесли решающий вклад в дело мира на территории этой страны».

    Посол Ирака: Победа над ИГ в Сирии была достигнута благодаря ВС РФ

    Посол Ирака провел встречу с российским сенатором Константином Косачевым, председателем комитета Совфеда по международным делам. 

    Напомним, сегодня из Сирии вернулись первые самолеты ВКС РФ, начался процесс возвращения развернутых на территории Сирии спецподразделений, полевых госпиталей и саперных формирований. Как стало известно СМИ, из Сирии в ближайшее время может быть выведено примерно две трети всех российских сил — часть сил ВКС РФ и армии останутся, чтобы оказывать помощь сирийским войскам в борьбе с терроризмом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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