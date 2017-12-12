Бомбардировщики Ту-22М3 и «летающий радар» А-50 вернулись из Сирии в Россию 

Иваново, 12 декабря. Российские самолеты, успешно выполнявшие задачи в Сирии, вернулись на места дислокации в Калужскую и Ивановскую области.Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в Калугу вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. А В Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

На аэродромах базирования военных в торжественной обстановке встречали местные власти, ветераны, участники движения «Юнармия», ветераны, сослуживцы и члены семей прибывших военнослужащих.

Уточняется, что в Калужской области во встрече принял участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, а в Ивановской области — командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.