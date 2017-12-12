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Общество
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Россия
Бомбардировщики Ту-22М3 и «летающий радар» А-50 вернулись из Сирии в Россию 
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    Бомбардировщики Ту-22М3 и «летающий радар» А-50 вернулись из Сирии в Россию 

    14:37  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  12 Декабря 2017
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    Бомбардировщики Ту-22М3 и «летающий радар» А-50 вернулись из Сирии в Россию 

    Иваново, 12 декабря. Российские самолеты, успешно выполнявшие задачи в Сирии, вернулись на места дислокации в Калужскую и Ивановскую области.Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

    В военном ведомстве уточнили, что в Калугу вернулись экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. А В Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

    На аэродромах базирования военных в торжественной обстановке встречали местные власти, ветераны, участники движения «Юнармия», ветераны, сослуживцы и члены семей прибывших военнослужащих.

    Уточняется, что в Калужской области во встрече принял участие  командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, а в Ивановской области — командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

     

    Автор: Алексей Громов
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