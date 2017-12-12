«Идеальная мишень за $4 млрд»: в России заглохший эсминец США сравнили с Lada Vesta

Москва, 12 декабря. Эсминец ВМС США «Майкл Монсур» стоимостью в 4,4 млрд долларов вышел из строя во время испытаний в Атлантике.

Электрическая система корабля дала сбой, спустя два дня после выхода из порта, из-за чего командование судно приняло решение вернуться в штат Мэн для ремонта. Отметим, что это уже вторая поломка корабля типа Zumwalt — в ноябре прошлого года другой эсминец США был вынужден вернуться в порт из-за отказа силовой установки.

Российские интернет-пользователи напомнили, что в свое время многие иностранные эксперты критиковали российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» из-за производимого им дыма. Тем не менее, судно ВМС РФ успешно проследовало в российский порт, ни разу не заглохнув по дороге, в отличие от американского эсминца, пишет «Экономика сегодня».

«И эти люди что-то пишут про «Кузнецова», — отметил один из комментаторов. «Идеальная мишень за 4 с лишним ярда. Нехило там бюджет пилят», — пишет другой.

Некоторые пользователи решили пойти дальше и сравнили российский эсминец с российским автомобилем Lada Vesta, который оказался надежнее боевых кораблей США.