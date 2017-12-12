Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Политика
«Идеальная мишень за $4 млрд»: в России заглохший эсминец США сравнили с Lada Vesta
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Идеальная мишень за $4 млрд»: в России заглохший эсминец США сравнили с Lada Vesta

    14:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:25  12 Декабря 2017
    175

    «Идеальная мишень за $4 млрд»: в России заглохший эсминец США сравнили с Lada Vesta

    Москва, 12 декабря. Эсминец ВМС США «Майкл Монсур» стоимостью в 4,4 млрд долларов вышел из строя во время испытаний в Атлантике.

    Электрическая система корабля дала сбой, спустя два дня после выхода из порта, из-за чего командование судно приняло решение вернуться в штат Мэн для ремонта.  Отметим, что это уже вторая поломка корабля типа Zumwalt  — в ноябре прошлого года другой эсминец США был вынужден вернуться в порт из-за отказа силовой установки.

    Российские интернет-пользователи напомнили, что в свое время многие иностранные эксперты критиковали российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» из-за производимого им дыма. Тем не менее, судно ВМС РФ успешно проследовало в российский порт, ни разу не заглохнув по дороге, в отличие от американского эсминца, пишет «Экономика сегодня».

    «Идеальная мишень за $4 млрд»: в России заглохший эсминец США сравнили с Lada Vesta

    «И эти люди что-то пишут про «Кузнецова», — отметил один из комментаторов.

    «Идеальная мишень за 4 с лишним ярда. Нехило там бюджет пилят», — пишет другой.

    Некоторые пользователи решили пойти дальше и сравнили российский эсминец с российским автомобилем Lada Vesta, который оказался  надежнее боевых кораблей США.

    «Эсминец США Zumwalt, стоимостью четыре миллиарда заглох в море второй раз за год. Вы все еще ругаетесь на Lada Vesta?» — задаются вопросом в соцсетях.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #zumwalt #эсминец
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть