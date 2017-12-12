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Новости Сирии
ИГИЛ побеждено, но США будут возвращать боевиков в Сирию — депутат Швыткин
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    ИГИЛ побеждено, но США будут возвращать боевиков в Сирию — депутат Швыткин

    14:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  12 Декабря 2017
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    Войска США в Сирии

    Представители российского военного ведомства ответили на заявления Пентагона о том, что боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии еще не побеждены.

    ИГИЛ1 побеждено, но Соединенные Штаты будут возвращать боевиков в Сирию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    «Если ИГИЛ, как упоминает представитель Пентагона Эрик Пэхон, еще где-то и не побеждено, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это «бревно» в своем глазу. Слова о якобы не побежденном ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской Арабской Республике», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    По мнению российского офицера, Вашингтон должен проявлять уважение к суверенитету Сирийской арабской республики и к общепринятым нормам международного права. При этом Конашенков отметил, что формирование запрещенной во множестве стран самой опасной террористической группировки происходило при молчаливом согласии США.

    Юрий Швыткин

    «Выступая с заявлениями о том, что боевики ИГИЛ все еще остаются на территории САР, США преследуют главную для них цель — закрепиться на территории ближневосточной страны. Выступая под благовидным предлогом борьбы с терроризмом, Вашингтон наоборот поддерживает радикальных исламистов. ИГ для американцев — отличный инструмент для свержения действующего правительства и легитимного президента Башара Асада», — поясняет ситуацию Юрий Швыткин.

    При этом народный избранник напомнил, что в настоящее время проводится операция по выводу российских войск из САР. Однако, по его словам, часть военного контингента обязательно останется в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим».

    «Оставшиеся там дежурные соединения могут в оперативном порядке принять меры по обеспечению развертывания основных сил. Смоделируем ситуацию — террористы вновь проникли в Сирию из других стран, из того же Ирака. Либо их разрозненные группы сконцентрировались в одну какую-то силу, я не исключаю, что наша военная группировка будет в максимально короткие сроки развернута в необходимом для уничтожения угрозы количестве», — подчеркивает депутат.

    Собеседник ФАН уверен, несмотря на вывод войск, России важно обеспечить реализацию Конгресса национального диалога. И именно для срыва этой инициативы США могут пойти на провокацию.

    Владимир Путин на авиабазе Хмеймим

    «ИГИЛ побеждено, но Соединенные Штаты будут возвращать боевиков в Сирию для реализации провокаций, направленных  на свержение Башара Асада. А этого допускать нельзя», — заключил Юрий Швыткин.

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии. На авиабазе главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
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