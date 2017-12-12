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Украина
Аваков озадачил коллег заявлением на «слобожанском» языке
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    Аваков озадачил коллег заявлением на «слобожанском» языке

    14:16  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  12 Декабря 2017
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    Аваков озадачил коллег заявлением на «слобожанском» языке

    Киев, 12 декабря. Глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании по делу экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что будет говорить на «слобожанском диалекте», представляющем собой смешение русского и украинского языка. Экс-замглавы администрации президента Украины Марина Ставнийчук призналась, что своим заявлением Аваков немало озадачил коллег-патриотов, которые раскритиковали его.

    «Арсен Аваков совершил научно-лингвистическое открытие. Он сказал, что «в суде будет пользоваться слобожанским языком, который еще называют русским». Я озадачена этим заявлением», — написала Ставнийчук в Facebook.  — Даже не обращаю внимание на то, что министр обязан знать и применять государственный украинский язык».

    Она попросила языковедов оценить «интересную языковую сентенцию» Авакова, на что «эксперты» в комментариях к записи заявили, слова министра — «это полный позор».

    «Откровенное наглое издевательство», — прокомментировала ситуацию Наталия Волоткевич.

    «Если слобожанская речь, со слов Авакова, является российской, то, соответственно, слобожанщина является российской. А это уже тянет на посягательство на территориальную целостность», — считает Евгений Ткачук.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #аваков #диалект #слобожанский
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