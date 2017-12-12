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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу проверил строительство военных объектов в Татарстане
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    Заместитель Шойгу проверил строительство военных объектов в Татарстане

    14:30  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  12 Декабря 2017
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    Заместитель Шойгу проверил строительство военных объектов в Татарстане

    Казань, 12 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов провел инспекцию готовности объектов военных училищ в Казани.

    Заместитель Шойгу проверил строительство объектов Казанского высшего военного танкового и суворовского училищ, а также возведение десятиэтажного жилого дома и плавательного бассейна с комплексом водолазной подготовки. В ходе инспекции Тимур Иванов посетил строительную площадку военного городка, в котором возводится спальный комплекс для 600 кадет и здание КПП,

    Во время визита заместитель министра встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и провел совещание о взаимодействии при строительстве социально значимых объектов и развитию военной инфраструктуры РФ в Республике.

    Заместитель Шойгу проверил строительство военных объектов в Татарстане

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #тимур иванов #татарстан
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