Заместитель Шойгу проверил строительство военных объектов в Татарстане

Казань, 12 декабря. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов провел инспекцию готовности объектов военных училищ в Казани.

Заместитель Шойгу проверил строительство объектов Казанского высшего военного танкового и суворовского училищ, а также возведение десятиэтажного жилого дома и плавательного бассейна с комплексом водолазной подготовки. В ходе инспекции Тимур Иванов посетил строительную площадку военного городка, в котором возводится спальный комплекс для 600 кадет и здание КПП,

Во время визита заместитель министра встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и провел совещание о взаимодействии при строительстве социально значимых объектов и развитию военной инфраструктуры РФ в Республике.