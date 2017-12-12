Проект «Майдан-2» провалился: украинский политик объяснил роль Саакашвили в плане США

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» во вторник обсуждали освобождение Михаила Саакашвили из-под стражи на время проведения расследования. Ведущие программы Ольга Скабеева и Евгений Попов просили своих гостей объяснить, что это — «торжество демократии или очередной цирк».

По мнению первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко, за тем, что происходит сегодня с Саакашвили, можно увидеть умысел Вашингтона, который, по сути, остался тем же, что и был во время предыдущих майданов.

«Помните, Саакашвили сказал: «Одного козла мы поменяем», но он не сказал, какую роль отводят украинскому народу. Очевидно, что отводят ту же самую роль, потому что в 2014 году обманным путем и, естественно, американскими технологиями они вместо одной банды привели другую. Сегодня они кричат те же лозунги. Те, кто привел эту банду, не несут никакой ответственности за то, что ее теперь убирают. Я хочу подчеркнуть, в чем опасность сегодняшней ситуации. С одной стороны, всем понятно, что полностью провалился их проект «Майдан-2», и люди точно так же, как относились к Януковичу, сегодня относятся к Порошенко. С другой стороны, при смене «козла» американцы хотят сохранить режим. Саакашвили говорит, что это что-то новое. Но те же самые знамена, те же самые профашистские боевики и батальоны обеспечивают ему смену одних действующих лиц на других при сохранении режима. Потому что Украину сделали плацдармом против России, экспериментальной базой против всего славянского мира. И в этой ситуации людей в очередной раз обманывают», — считает украинский политик.

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов происходящее на Украине назвал «возрождением неонацистского государства».

«На Украине все признаки возрождающегося неонацистского государства, которому ни суд Украины, ни Нюрнбергский трибунал вообще не указ. Посмотрите, антикоммунизм оголтелый, что является признаком фашизма, дискриминация по национальному принципу, запрет языкового образования для меньшинств, вот эти батальоны со свастикой, откровенно марширующие в факельных шествиях. Можно долго перечислять. Если это выгодно «белому большому хозяину», то все решено. А что будет на Украине, мне уже неинтересно, тем более что сегодня у нас День Конституции», — сказал парламентарий.

Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства, напомнил, что Конституция РФ 25 лет обеспечивает конституционный порядок и защищает Россию.