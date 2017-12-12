Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Весь мир
ИГ призвало своих сторонников перегруппироваться в Ливии и Африке — МИД Алжира
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГ призвало своих сторонников перегруппироваться в Ливии и Африке — МИД Алжира

    14:08  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  12 Декабря 2017
    102

    ИГ призвало своих сторонников перегруппироваться в Ливии и Африке — МИД Алжира

    Алжир, 12 декабря. Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель заявил о перемещении боевиков «Исламского государства»1 в Северной Африке.

    По словам главы внешнеполитического ведомства Алжира боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) намерены перебраться на побережье в ливийский район Ас-Сахель и в пустыню Сахара в Африке. Это представляет серьезную угрозу для региона, отметил Мессахель.

    Поражение в Сирии и Ираке привело к тому, что игиловцы сейчас ищут новые регионы для установления своего контроля. Министр подчеркнул, что местные бандформирования в Алжире в данный момент мобилизуют силы для того, чтобы вовлечь в свои ряды новоприбывших террористов.

    ИГ призвало своих сторонников перегруппироваться в Ливии и Африке — МИД Алжира

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #ирак #алжир
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть