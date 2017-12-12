Алжир, 12 декабря. Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель заявил о перемещении боевиков «Исламского государства»1 в Северной Африке.

По словам главы внешнеполитического ведомства Алжира боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) намерены перебраться на побережье в ливийский район Ас-Сахель и в пустыню Сахара в Африке. Это представляет серьезную угрозу для региона, отметил Мессахель.

Поражение в Сирии и Ираке привело к тому, что игиловцы сейчас ищут новые регионы для установления своего контроля. Министр подчеркнул, что местные бандформирования в Алжире в данный момент мобилизуют силы для того, чтобы вовлечь в свои ряды новоприбывших террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.