«Когда вы станете президентом Эстонии?»: Путину приготовили смелые вопросы в Таллине

Таллин, 12 декабря. Жителей Эстонии волнует восстановление отношений между Москвой и Таллином, а некоторых — когда российский лидер Владимир Путин станет президентом Эстонии. Такой вывод можно сделать, изучив вопросы граждан Эстонии к большой пресс-конференции Путина, которые их попросил подготовить собирающийся на мероприятие журналист Олег Тесла.

Эстонский журналист предложил соотечественникам предложить вопрос для Путина на сайте Delfi.

Среди вопросов, которые эстонцы хотели бы задать российскому лидеру, оказались вопросы об отношениях соседних стран, а также о возможности для граждан иностранных государств обучаться в России.

«Я бы задал Путину такой вопрос: как, с его точки зрения, можно наладить отношения между Россией и Эстонией, и возможно ли это в принципе?» — приводит один из вопросов «ПолитРоссия».

«Почему не создаются условия для иностранных студентов с российскими корнями для обучения в России?» — задался вопросом другой житель Эстонии.

Кроме того, один из жителей Эстонии предложил к обсуждению смелый вопрос. Он хотел бы узнать у Владимира Путина, когда он собирается стать президентом Эстонии.

«Вопрос Путину. Когда вы станете президентом Эстонии?» — поинтересовался один из оставивших свое мнение.

Отметим, традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 14 декабря. Для участия в мероприятии аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — более 1600 человек. Три журналиста в четверг будут представлять СМИ Эстонии.