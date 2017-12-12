Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
РЖД запустит «Сапсан» между Петербургом и Нижним Новгородом 1 марта
Весь мир
В Германии выдали тайное разрешение на строительство «Северного потока – 2»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Германии выдали тайное разрешение на строительство «Северного потока – 2»

    14:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  12 Декабря 2017
    160

    В Германии выдали тайное разрешение на строительство «Северного потока – 2»

    Берлин, 12 декабря. Горное ведомство немецкого города Штральзунд вынесло частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2». По информации агентства DPA, подразумеваются строительные работы на части континентального шельфа, которые относятся к ФРГ.

    По словам представителя компании Nord Stream 2 AG, решение ведомства — «это первый шаг» на пути к окончательному разрешению на федеральном уровне.

    Издание Deutsche Welle сообщает, что соответствующую информацию подтвердило министерство энергетики земли Мекленбург – Передняя Померания. 

    При этом издание «Утро.ру» называет документ тайным, поскольку решение властей Штральзунда не предавалось широкоя огласке, хотя документ был подписан еще 2 ноября.

    Напомним, ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2». По некоторым данным, «Северный поток — 2» может получить разрешения от государств Евросоюза к середине будущего года.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #северный поток-2
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть