В Германии выдали тайное разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Берлин, 12 декабря. Горное ведомство немецкого города Штральзунд вынесло частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2». По информации агентства DPA, подразумеваются строительные работы на части континентального шельфа, которые относятся к ФРГ.

По словам представителя компании Nord Stream 2 AG, решение ведомства — «это первый шаг» на пути к окончательному разрешению на федеральном уровне.

Издание Deutsche Welle сообщает, что соответствующую информацию подтвердило министерство энергетики земли Мекленбург – Передняя Померания.

При этом издание «Утро.ру» называет документ тайным, поскольку решение властей Штральзунда не предавалось широкоя огласке, хотя документ был подписан еще 2 ноября.

Напомним, ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2». По некоторым данным, «Северный поток — 2» может получить разрешения от государств Евросоюза к середине будущего года.