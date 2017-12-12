Сирия — кто станет новым президентом: США готовы терпеть Башара Асада до 2021 года

Ряд западных СМИ сообщают о том, что Соединенные Штаты были вынуждены изменить свою позицию относительно президентства Башара Асада в Сирии. Так, согласно данным издания The New Yorker, официальный Вашингтон в настоящий момент готов прекратить попытки свергнуть законного лидера САР, но лишь до следующих выборов в арабской республике в 2021 году. Причина в том, что действия так называемой сирийской вооруженной оппозиции оказались неэффективными.

Нынешняя обстановка на месте событий диктует свои условия: правительство САР благодаря поддержке ВКС РФ и Ирана восстановило контроль над большей частью страны. Между тем оппозиционные вооруженные группировки, поддерживаемые США, не смогли добиться желаемого результата и перехватить власть в республике из-за постоянных внутренних конфликтов, отмечается в статье The New Yorker. Таким образом, резюмирует автор публикации, выдвинутый боевиками ультиматум об отставке Асада как о ключевом условии перехода к непосредственному политическому урегулированию представляется все менее адекватным и реальным.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, западные СМИ в корне неверно ставят тезисы. Их заявления противоречат нормативно-правовой основе, на которую опирается процесс мирного урегулирования в САР. Итогом политического разрешения кризиса должны стать демократические выборы и создание конституции, в соответствии с которыми сирийский народ сам решит, кто будет главой их страны и какой срок правления ему отмерить. Соответственно, президентом может стать как Асад, так и любой другой кандидат, в том числе, например, представитель какого-либо оппозиционного политического движения. Об этом эксперт заявил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Проблема в том, что западные СМИ неверно смотрят на ситуацию: урегулирование сирийского кризиса определяется конкретным документом — это резолюция Совета безопасности ООН под номером 2254. В ней регламентируется, что необходимо написать новую конституцию, сформировать новое правительство и провести всеобщие выборы. Это подразумевает, что президент может смениться, а не то, что Асад будет занимать эту должность до 2021-го или какого-то другого года. Если он победит, то да — он будет и дальше занимать этот пост, но ровно столько, сколько определит новая конституция. Если не победит, то он уйдет. Поэтому говорить о том, что США согласны, чтобы Асад остался до 2021-го, неправильно, так как это не соответствует той нормативно-правовой базе, которая была выработана в прошедшие годы», — подчеркивает собеседник ФАН.

Однако если бы президентские выборы в Сирии прошли сейчас, то нынешний президент вновь победил бы с большим отрывом, убежден эксперт. По его словам, многие сирийцы, которые в момент начала вооруженного конфликта придерживались оппозиционных взглядов, теперь, напротив, однозначно высказываются в пользу официального Дамаска.

«Я уверен, что если провести выборы прямо сейчас, то абсолютное большинство граждан САР проголосует за Башара Асада. Он за прошедшие годы доказал, что в состоянии сохранить страну единой и бороться с терроризмом. Даже те их моих знакомых сирийцев, которые в 2011-м году настаивали на проведении реформ, либерализации жизни и были, скорее, в оппозиции к своему президенту, то сейчас они поменяли своего мнение и поддерживают его. Теперь они считают, что альтернативы Асаду нет, а единственное что возможно, если он уйдет, — хаос, разруха и война», — рассказал эксперт.

Однако это не отменяет того, что сирийская оппозиция тоже может выставлять свои кандидатуры на выборах, отмечает Андрей Онтиков. Другое дело, что они вряд ли найдут поддержку простых сирийцев. Именно поэтому Запад всеми силами пытается тормозить мирный процесс.